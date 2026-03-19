Terremoto in Friuli, scossa di magnitudo 3.9 in provincia di Udine

L'epicentro del sisma è stato registrato a 2 km dal paese di Moggio Udinese, a una profondità di 15 km. La scossa è stata avvertita in tutta la zona ma non si segnalano al momento danni a persone o cose
Una scossa di terremoto di magnitudo 3.9 è stata registrata alle 11.28 in provincia di Udine, con epicentro a 2 km dal paese di Moggio Udinese. La scossa, riferisce l'Ingv, si è verificata a
una profondità di 15 km. La scossa è stata avvertita in tutta la zona ma non si segnalano al momento danni a persone o cose.