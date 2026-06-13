Cortei a Roma, da antifascisti a Remigrazione: oggi in migliaia in piazza. FOTO
Quattro i cortei nella Capitale: quello per la Remigrazione e la riconquista, nel quartiere Prati, la contromanifestazione antifascista, il ritrovo degli studenti al Verano per l'assedio "al ministero di Salvini" e un altro dei Pro Vita
- Giornata di cortei oggi a Roma, con quattro manifestazioni. C'è il corteo antifascista (in foto), in contrapposizione al corteo di Remigrazione e riconquista. In strada anche gli studenti dei collettivi Osa e Cambiare Rotta, con i movimenti per il diritto all'abitare. Ed è il giorno anche di una manifestazione dei Pro Vita.
- “È una giornata di grande impegno, con quattro cortei che si caratterizzano per differenza di pensiero, in alcuni casi di contrapposizione tra loro. Le forze dell'ordine nelle manifestazioni di oggi non vanno per contrapporsi ai manifestanti, ma per rendere possibile che vi siano quegli spazi di agibilità, di espressione del pensiero che ci raccomanda la nostra Costituzione”, ha detto il questore di Roma. Oltre 1.500 le donne e gli uomini delle forze dell'ordine in campo per “garantire la sicurezza delle manifestazioni”.
- Durante il corteo antifascista sono apparsi anche cartelli contro Roberto Vannacci e bandiere della Palestina.
- Alle 16 è partito anche il corteo di Remigrazione e riconquista per chiedere l'approvazione della proposta di legge di contrasto all'immigrazione. "Siamo in migliaia", hanno scandito al microfono i manifestanti. "L'immigrazione non può continuare a essere spacciata come risorsa, le persone sono stufe di ipocrisia e bugie - hanno aggiunto - avevano detto che oggi in piazza c'erano solo estremisti, invece c'è il popolo italiano, stanco di violenze e abusi sulle nostre donne. La Remigrazione deve diventare legge di Stato".