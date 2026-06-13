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Cortei a Roma, da antifascisti a Remigrazione: oggi in migliaia in piazza. FOTO

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©Ansa

Quattro i cortei nella Capitale: quello per la Remigrazione e la riconquista, nel quartiere Prati, la contromanifestazione antifascista, il ritrovo degli studenti al Verano per l'assedio "al ministero di Salvini" e un altro dei Pro Vita

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