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Palio dell'Assunta rinviato ancora per pioggia:non accadeva da 50 anni

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Nuovo rinvio per il Palio di Siena dell’Assunta: il maltempo ha costretto il Comune a esporre la bandiera verde e a spostare la Carriera a martedì 18 agosto. È il secondo rinvio consecutivo dopo quello del 16 agosto. Per il Palio dell’Assunta un rinvio di due giorni non accadeva dal 1976. Ecco le immagini.

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