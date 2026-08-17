Palio dell'Assunta rinviato ancora per pioggia:non accadeva da 50 anni

Nuovo rinvio per il Palio di Siena dell’Assunta: il maltempo ha costretto il Comune a esporre la bandiera verde e a spostare la Carriera a martedì 18 agosto. È il secondo rinvio consecutivo dopo quello del 16 agosto. Per il Palio dell’Assunta un rinvio di due giorni non accadeva dal 1976. Ecco le immagini.