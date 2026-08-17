Palio dell'Assunta rinviato ancora per pioggia:non accadeva da 50 anni

Nuovo rinvio per il Palio di Siena dell’Assunta: il maltempo ha costretto il Comune a esporre la bandiera verde e a spostare la Carriera a martedì 18 agosto. È il secondo rinvio consecutivo dopo quello del 16 agosto. Per il Palio dell’Assunta un rinvio di due giorni non accadeva dal 1976. Ecco le immagini.
- Il tufo di Piazza del Campo, segnato dalle precipitazioni, fa da sfondo al nuovo rinvio del Palio di Siena dell’Assunta. Le condizioni meteorologiche hanno costretto gli organizzatori a rimandare ancora la Carriera.
- A comunicare ufficialmente lo stop è stato il Comune di Siena, che ha esposto dalle trifore di Palazzo Pubblico la bandiera verde. La Carriera è stata così rinviata a martedì 18 agosto.
- Fino al primo pomeriggio il programma non aveva subito variazioni, nonostante l’incertezza legata alle previsioni. Sul tufo bagnato di Piazza del Campo vengono utilizzate passerelle di legno per attraversare le zone più fangose.
- Alla pioggia caduta in mattinata ha fatto seguito una nuova perturbazione iniziata intorno alle 14. Il peggioramento delle condizioni atmosferiche ha quindi portato alla decisione di non disputare il Palio nella giornata del 17 agosto.
- Nel pomeriggio la macchina organizzativa comunale aveva inizialmente provato a portare avanti regolarmente i preparativi per la Carriera. Il nuovo peggioramento del tempo ha però imposto il rinvio.
- Il Comune di Siena ha fissato il nuovo appuntamento per martedì 18 agosto, sempre subordinato alle condizioni atmosferiche. Per il Palio dell’Assunta si tratta del secondo rinvio consecutivo.
- Anche il 16 agosto la corsa era stata rinviata per il maltempo. Con il nuovo stop del giorno successivo, il Palio dell’Assunta viene quindi spostato complessivamente di due giorni rispetto alla data originaria.
- Le condizioni del fondo di Piazza del Campo restano centrali in vista del nuovo tentativo di disputare la Carriera. Dopo le piogge della giornata, operatori e mezzi sono presenti lungo il tracciato.
- Lo slittamento di due giorni non è inedito nella storia recente del Palio: era accaduto anche nel 2024, quando la corsa di luglio venne disputata il 4 dopo due rinvii dovuti alle condizioni meteorologiche.
- Nel precedente del 2024, dopo due rinvii per il maltempo, a vincere fu la contrada dell’Onda con Carlo Sanna, detto Brigante, su Tabacco. Per la Carriera dell’Assunta, però, il precedente analogo è molto più lontano.
- Limitando il confronto al Palio dell’Assunta, un rinvio di due giorni non si verificava da cinquant’anni. Il precedente risale infatti al 18 agosto 1976.
- Il 18 agosto 1976 fu la Civetta a vincere con Andrea Degortes, detto Aceto, su Panezio. Anche in quell’occasione il Palio previsto per il 16 agosto era stato rinviato di due giorni a causa del maltempo.
- Se il meteo lo consentirà, martedì 18 agosto il programma resterà quello previsto: i primi segnali arriveranno con gli spari del mortaretto alle 15 e alle 15.30, mentre alle 16.10 inizierà lo sgombero della pista.
- Il programma indicato dal Comune di Siena prevede alle 16.45 la sfilata del drappello dei Carabinieri a cavallo e alle 16.50 l’ingresso in Piazza del Campo del Corteo Storico. Tutto resta subordinato alle condizioni atmosferiche.
- Se il tempo permetterà di rispettare il programma, alle 19 è prevista l’uscita dei cavalli dal Cortile del Podestà per il Palio. L’accesso a Piazza del Campo sarà consentito dalle 16 alle 18 esclusivamente da via Duprè, fino al raggiungimento del numero massimo previsto.