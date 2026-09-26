Le prime pagine dei quotidiani di oggi 26 settembre: la rassegna stampa di Sky TG24
A dominare i quotidiani è la decisione di Eni di imporre un tetto massimo al prezzo dei carburanti. Ampio spazio anche al secondo esordio di Roberto Mancini alla guida della Nazionale, terminato con una sconfitta per 0-2 contro il Belgio. E c’è anche la politica internazionale, con l’attenzione sul vertice Trump-Xi e la situazione in Ucraina
- L’apertura è dedicata alla mossa di Eni, che ha deciso di imporre un tetto al prezzo dei carburanti. Spazio anche all’Italia, che è stata sconfitta per 0-2 dal Belgio nel giorno del ritorno di Roberto Mancini. Mentre l’Ucraina annuncia di aver avuto il via libera da Trump per produrre i missili Patriot.
- Anche per La Repubblica la decisione di Eni di mettere un tetto al costo di benzina e diesel alla pompa è la notizia centrale della giornata, accompagnata da un’ampia analisi sulle condizioni dei lavoratori in Italia. Spazio anche al concerto in strada a Dublino degli U2.
- Lo stop ai prezzi di benzina e diesel deciso da Eni domina l’apertura anche de La Stampa, dove trovano spazio anche la sconfitta dell’Italia e il nuovo forfait di Sinner per l’infortunio al ginocchio. E poi la situazione della scuola, con lo scontro che prosegue sul decreto varato dal governo.
- Anche per il Messaggero la notizia del giorno è la decisione di Eni di mettere un tetto al costo di benzina e diesel alla pompa. Spazio anche per l’Italia di Mancini, sconfitta 0-2 dal Belgio, e per gli esiti dell’incontro avvenuto negli Stati Uniti tra Donald Trump e Xi Jinping.
- La brutta sconfitta dell’Italia contro il Belgio domina l’apertura odierna della Gazzetta dello Sport. Spazio poi alla decisione di tornare a giocare la Supercoppa in Italia, dove si sfideranno Inter e Lazio, e per la situazione del Manchester City che rischia una penalità o perfino la retrocessione.
- Anche il Corriere dello Sport apre la sua edizione odierna con la sconfitta dell’Italia di Roberto Mancini contro il Belgio. Spazio anche per la situazione del Manchester City e le possibili penalità, e le qualifiche di F1 che hanno visto Kimi Antonelli andare a muro.
- Per Tuttosport "Siamo rimasti a Zenica", riferimento alla sconfitta dell'Italia contro la Bosnia nell'ultima qualificazione mondiale fallita dalla Nazionale, con la sconfitta subita per mano del Belgio.
- Il Giornale sceglie una notizia legata a Ranucci in apertura, con il ricorso del giornalista per il reintegro a Report affidato al giudice di Almasri. Spazio anche per l’intitolazione ufficiale dell’aeroporto di Malpensa a Silvio Berlusconi.
- Lo stop ai prezzi di benzina e diesel deciso da Eni per i suoi distributori è invece l’apertura del Sole24Ore, che dedica spazio anche ai consumi alimentari delle famiglie straniere e all’emissione gemella dei Btp Valore, con una doppia offerta a cinque anni.
- Il Fatto Quotidiano apre con “i falsi allarmi dall’Est per portarci in guerra”, con un’analisi sulla presunta minaccia di droni russi dal Mediterraneo per Spagna, Francia e Italia. Spazio anche alla decisione di Eni di mettere un tetto al costo di benzina e diesel alla pompa.
- L’intitolazione ufficiale dell’aeroporto di Milano Malpensa a Silvio Berlusconi è la notizia centrale dell’edizione odierna di Libero, che dedica ampio spazio anche allo stop ai prezzi di benzina e diesel deciso da Eni.
- L’edizione odierna di Domani si apre con la decisione di Eni di calmierare il prezzo di diesel e benzina presso i suoi distributori. Spazio anche alle parole di Leone XIV, che dice “no ai potenti superbi”, e all’esito del vertice tra Donald Trump e Xi Jinping.
- Il viaggio di Papa Leone XIV in Francia domina l’apertura di Avvenire, che sottolinea la centralità di temi quali le armi, il fine vita e la laicità dello Stato. Spazio anche allo stop ai prezzi di benzina e diesel deciso da Eni, così come all’incontro negli Usa tra Trump e Xi.
- Nella sua edizione odierna il Foglio dedica le notizie centrali alla situazione geopolitica, con “i fronti dell’attacco all’Europa”, ai dati del Fisco sulla situazione dei contribuenti italiani e sul carico fiscale sostenuto da una parte della popolazione, e sul viaggio di Papa Leone XIV in Francia.
- L’apertura dell’edizione odierna de La Nazione è dedicata alla decisione di Eni di calmierare il prezzo di diesel e benzina presso i suoi distributori. Spazio anche alla sconfitta dell’Italia contro il Belgio, e al viaggio di Papa Leone XIV in Francia.
- Infine anche il Manifesto dedica la sua apertura allo stop ai prezzi di benzina e diesel deciso da Eni, con il titolo evocativo “il pieno Mattei”. Spazio poi anche alla geopolitica, con la mossa dell’Iran che chiede di arrivare a una intesa nel giro di sette giorni.