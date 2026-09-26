A dominare i quotidiani è la decisione di Eni di imporre un tetto massimo al prezzo dei carburanti. Ampio spazio anche al secondo esordio di Roberto Mancini alla guida della Nazionale, terminato con una sconfitta per 0-2 contro il Belgio. E c’è anche la politica internazionale, con l’attenzione sul vertice Trump-Xi e la situazione in Ucraina