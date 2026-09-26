Evasione e lavoro nero "rubano" 3.350 euro a ogni italiano

L'evasione sottrae ogni anno alle casse pubbliche circa 100 miliardi, soprattutto tra Iva (30 miliardi) e Irpef di autonomi e imprese (oltre 36 miliardi). La propensione media all'evasione sul totale delle entrate tributarie è pari al 17,4%: in pratica, ogni 100 euro di gettito atteso, quasi 17 non arrivano mai allo Stato. Il picco si registra sull'Irpef dei lavoratori autonomi e delle imprese, dove la propensione all'evasione sale al 60,6%. E il conto finale ricade sull'intero Paese, con il debito pubblico che ha superato 3.000 miliardi di euro, pari al 136,7% del Pil. Solo fra il 2021 e il 2023 la somma dei mancati introiti fiscali e contributivi ha raggiunto 313 miliardi di euro, una cifra superiore di 88 miliardi all'intero ammontare delle risorse del Pnrr destinate all'Italia (225 miliardi). E la conclusione è evidente: la crescita del sommerso in Italia è trainata sempre più dalla sottodichiarazione dei redditi, più che dal solo lavoro nero.

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