Bonus, quali sono quelli poco conosciuti e meno utilizzati in Italia

Tra le varie agevolazioni fiscali previste c'è anche un bonus pensato per anziani over 65 che sostengono spese veterinarie per i propri animali da compagnia, che siano quindi detenuti a fini privati e non commerciali. È riconosciuto dal 1° gennaio 2024 sino al 31 dicembre 2026 direttamente dalla Regione di appartenenza e sino a esaurimento dei fondi. Con "bonus animali domestici 2026" si intende, dunque, un aiuto economico dedicato a chi ha oltre 65 anni e con Isee inferiore a 16.215 euro, volto a coprire le spese veterinarie sostenute per il proprio animale domestico regolarmente registrato. Il bonus viene gestito direttamente dalle Regioni, che decidono modalità, importo e scadenze. Il rimborso può oscillare tra i 200 e i 300 euro all’anno.

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