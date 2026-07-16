A differenza dei bonus per luce, gas e acqua, il bonus Tari viene riconosciuto nell'anno successivo rispetto a quello in cui è stata presentata la Dsu. Significa che chi ha presentato una Dsu valida nel 2025 con Isee entro i limiti previsti riceve lo sconto sulla Tari del 2026. Questo succede perché la tassa sui rifiuti viene normalmente pagata una volta l'anno (mentre le bollette vanno a scadenza mensile, bimestrale o trimestrale) e i gestori ricevono l'elenco definitivo dei beneficiari solo dopo la chiusura della campagna Isee, quindi nel mese di dicembre, chiudendo poi entro il 30 giugno dell'anno seguente la lista dei cittadini a cui applicare lo sconto. Nel 2026 verrà quindi applicato lo sconto ai nuclei familiari che hanno ottenuto un’attestazione ISEE sottosoglia nel 2025. Per tutti gli altri si va al prossimo anno.