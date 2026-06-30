Per gli interventi eseguiti nei primi mesi di quest'anno, il canale è stato sospeso con il portale rimasto fermo in attesa dell'aggiornamento sulle nuove regole che nel frattempo sono entrate in vigore. Dal 4 febbraio 2026 è diventato operativo il decreto legislativo n. 5 del 2026 che ha modificato il Dl 199/2021 in ottemperanza alla direttiva Red III sulle fonti rinnovabili. Mentre il decreto ministeriale del 28 ottobre 2025 ha introdotto novità sui requisiti minimi degli edifici con modifiche alla metodologia di calcolo e alla verifica della prestazione energetica.

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