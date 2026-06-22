Casa vacanza, 300mila euro per una settimana a Firenze: i prezzi pazzi

Sul periodo di Ferragosto l’associazione ha inoltre condotto un’analisi, sempre sul portale Booking, sui voli intercontinentali verso mete esotiche esclusive che in alcuni casi arrivano a “superare i listini medi di un'auto utilitaria”. Tra i casi più emblematici ci sono le Isole Figi, in Oceania, dove un biglietto andata e ritorno da Roma (con più scali) tra il 14 e il 21 agosto costa 16.400 euro a passeggero.