Casa vacanza, 300mila euro per una settimana a Firenze: i prezzi pazzi

Case vacanza, 300mila euro per una settimana a Firenze: tutti i prezzi “pazzi” dell’estateEconomia
Introduzione
Con l’alta stagione ormai alle porte lievitano i prezzi delle case per affitti brevi finalizzati alle vacanze estive. Da Nord a Sud, nelle principali località turistiche si moltiplicano gli eccessi e persino un soggiorno di sette notti costa come un mutuo. Il Codacons ha analizzato sul portale di prenotazioni Booking.com le principali soluzioni immobiliari fuori mercato per due persone nella settimana di Ferragosto.
Quello che devi sapere
La classifica (posizioni dalla 8 alla 5)
Nelle prime otto posizioni rientrano soluzioni immobiliari di interesse turistico come Posada, in provincia di Nuoro, dove una casa per due può costare fino a 85mila euro, circa settimila in meno rispetto ad una villa con piscina a Lenno, sul lago di Como. Il sesto posto è occupato da Capri dove una casa con camera da letto viene affittata a 98mila euro. Salendo di quota (e di prezzo) spunta Cortina d’Ampezzo, quinta con una spesa pari a 119.025 euro per la centrale di agosto.
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Val Camonica e Lago di Garda al quarto posto
Al quarto posto nella classifica stilata dall’associazione per i consumatori si collocano, a pari merito, Ponte di Legno (Brescia) e Barcuzzi, sulla sponda lombarda del Lago di Garda. Nella località della Val Camonica, un appartamento con camera da letto e bagno viene affittato a 166.400 euro, stesso prezzo praticato per una villa con piscina sita nel comune di Lonato del Garda.
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Trastevere sul podio
Al gradino più basso del podio si piazza Roma dove un appartamento per due persone nel quartiere di Trastevere arriva a costare 196.134 euro tra venerdì 14 e venerdì 21 agosto.
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Salento in seconda posizione
Affitti fuori misura si registrano soprattutto avvicinandosi alle località di mare. È il caso del Salento dove un soggiorno tra i trulli di Ceglie Messapica (Brindisi) potrebbe richiedere fino a 238mila euro, prezzo scontato del 20% sui 297.500 euro indicati in partenza. Come spiega l’annuncio, la soluzione proposta prevede un pernotto in una tenda dotata di “bagno privato con doccia, asciugacapelli e due letti”. Nulla a che vedere dunque con le tipiche abitazioni coniche in pietre a secco patrimonio Unesco che hanno reso la Puglia famosa in tutto il mondo.
Il record a Firenze
Il primo posto della classifica Codacons è occupato da Firenze dove l’affitto di un appartamento, in pieno centro storico, tocca quota 297.714 euro se si sceglie l’opzione con possibilità di rimborso in caso di cancellazione entro il 31 luglio.
Le soluzioni più a buon mercato
Sul fronte opposto, Villafranca Sicula (Agrigento) è tra le località più a buon mercato con un appartamento per due persone affittato a 223 euro. Soluzioni analoghe si trovano a Benevento, Pietralunga (Perugia) e Catania dove per la settimana di Ferragosto i prezzi per case o camere matrimoniali oscillano tra i 203 e i 221. Al primo posto si piazza, a sorpresa, Segrate, est di Milano, con 149 euro.
La denuncia del Codacons
Secondo il Codacons la corsa incontrollata dei prezzi delle case nel mese di agosto dove, come noto, molte attività chiudono, ha toccato “livelli record pari al prezzo di acquisto di un appartamento di medie dimensioni”.
I voli più cari
Sul periodo di Ferragosto l’associazione ha inoltre condotto un’analisi, sempre sul portale Booking, sui voli intercontinentali verso mete esotiche esclusive che in alcuni casi arrivano a “superare i listini medi di un'auto utilitaria”. Tra i casi più emblematici ci sono le Isole Figi, in Oceania, dove un biglietto andata e ritorno da Roma (con più scali) tra il 14 e il 21 agosto costa 16.400 euro a passeggero.
Il record per un volo a Vanuatu
Il biglietto aereo risulta ancora più salato se si medita di trascorrere la settimana di Ferragosto nelle “vicine” Isole Salomone e Isole Tonga: qui va messa in conto una spesa volo di 17.300 euro a cui aggiungere pernotto, pasti ed escursioni. Al secondo posto in classifica spicca Apia nelle Samoa con 18.500 euro, tremila in meno della Repubblica di Vanuatu, prima con 21.373 euro a persona.
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