Case per le vacanze, in quali località costano di più? L'indagine

L'indagine ha preso in considerazione anche altri aspetti. Analizzando la domanda, negli ultimi dodici mesi e fra le località di mare, ad esempio, si sono registrati gli incrementi maggiormente significativi a Porto Rotondo e Senigallia (rispettivamente +17,3% e 14,7%), ma il segno più riguarda anche Porto Cervo (+8,7%). Una flessione e dunque dei decrementi sono stati segnalati a Capri (-13%), Portofino (-11%), Forte dei Marmi (-9,5%) e Porto Ercole (-2%).