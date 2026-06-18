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Case per le vacanze, in quali località costano di più? L'indagine

Economia
©IPA/Fotogramma

Introduzione

Capri? Porto Cervo? Cernobbio? Forte dei Marmi? Oppure Cortina d'Ampezzo e Courmayeur? In quali località italiane più rinomate per trascorrere le vacanze una casa costa di più? A rispondere a questa domanda ci ha pensato un'indagine condotta da immobiliare.it , scandagliando il mercato e segnalando, per prezzi medi, i luoghi più cari del Belpaese per acquistare un'abitazione da adibire alle vacanze. Ecco cosa è emerso.

Quello che devi sapere

Le località balneari

Considerando le località, per prezzo medio, la località più cara in assoluto in Italia è Forte dei Marmi (Lucca). Qui un immobile può arrivare a costare anche 2.1 milioni di euro. Al secondo ed al terzo posto, secondo lo studio, ci sono Capri e Porto Cervo, che fanno segnalare rispettivamente prezzi medi poco al di sotto di 1.250.000 euro. Molto ambite, ma meno care, restano poi Portofino (770.000 euro), Porto Ercole (oltre 630.000 euro), Porto Rotondo (570.000 euro) e Senigallia che non arriva a 300.000 euro.

Forte dei Marmi
Forte dei Marmi - ©IPA/Fotogramma
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I laghi

E per chi volesse ipotizzare l'acquisto di una casa al lago per trascorrere in relax le proprie ferie? In base a quanto emerso dall'analisi di immobiliare.it i laghi rappresentano le mete più economiche fatta eccezione per Cernobbio (Como), che tiene testa alle località di mare e montagna con oltre un milione di euro in media. Stresa e Bellagio presentano costi medi assoluti intorno ai 775.000 euro, mentre in tutte le altre mete analizzate il valore immobiliare diminuisce. E' il caso di Varenna (514.000 euro), Riva del Garda, dove ce la si può cavare con poco più di 470.000 euro medi assoluti, e infine Sirmione, con 445.000 euro medi complessivi per un'abitazione in vendita.

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Le località di montagna

Per chi preferisce, invece, la montagna, si torna a dover valutare prezzi piuttosto impegnativi. A Cortina d'Ampezzo (foto) servono in media 1.6 milioni di euro, ma ci sono anche altre località di alta quota che valicano il milione di euro. Si tratta di Ortisei, dove una casa di alta gamma vale all'incirca 1,27 mln di euro, e Courmayeur, che raggiunge 1 milione e 28.000 euro. Non raggiungono invece il milione tre località come Madonna di Campiglio, Breuil-Cervinia e Bormio, che presentano rispettivamente costi medi pari a circa 693.000 euro, 526.000 euro e 480.000 euro.

Cortina D'Ampezzo
Cortina D'Ampezzo - ©IPA/Fotogramma
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La domanda nelle località di mare

L'indagine ha preso in considerazione anche altri aspetti. Analizzando la domanda, negli ultimi dodici mesi e fra le località di mare, ad esempio, si sono registrati gli incrementi maggiormente significativi a Porto Rotondo e Senigallia (rispettivamente +17,3% e 14,7%), ma il segno più riguarda anche Porto Cervo (+8,7%). Una flessione e dunque dei decrementi sono stati segnalati a Capri (-13%), Portofino (-11%), Forte dei Marmi (-9,5%) e Porto Ercole (-2%). 

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La richiesta nelle località lacustri

Passando in rassegna, poi, le località lacustri ecco che in queste zone risulta essere un po' meno performante la domanda, con i soli risultati positivi anno su anno fatti registrare da Riva Del Garda (+2,3%) e Stresa, sostanzialmente stabile (+0,5%). Invece decrementi si sono verificati a Varenna (-26,4%), Bellagio (-13,7%), Cernobbio (-8,7%) e Sirmione (-1,5%). 

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Cosa succede in montagna

La situazione non va diversamente in montagna dove, fatta eccezione per il notevole incremento di Madonna di Campiglio (+22%) e quello non troppo evidente di Courmayeur (+3%), la domanda nelle altre località risulta essere in calo, dal -1,1% di Ortisei fino al -12,8% a Bormio. 

Madonna di Campiglio
Madonna di Campiglio - ©Ansa
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Le case più spaziose

Ecco poi altri dati emersi dall'indagine. Oltre ad essere la località più costosa in Italia per acquistare una casa per le vacanze, Forte dei Marmi si conferma la destinazione maggiormente gettonata per chi è alla ricerca di abitazioni spaziose. Qui, infatti, oltre il 50% delle richieste di mercato è costituito da case con più di 5 locali destinate alla vendita o affitto, mentre a Porto Ercole (31,5%) e Senigallia (28,2%) si preferiscono i trilocali in vendita.

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Bilocali e monolocali

I bilocali in vendita dominano invece le ricerche in Sardegna (Porto Cervo 25%, Porto Rotondo 44%), mentre Portofino rappresenta la meta maggiormente ambita per chi cerca i monolocali, che rappresentano il 40,7% della domanda complessiva. 

Portofino
Portofino - ©IPA/Fotogramma
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Le case in montagna

In quasi tutte le mete di montagna, invece, l'immobile maggiormente richiesto è il trilocale, sia in vendita, preferito a Bormio (32,3%) e a Cortina d'Ampezzo (23,4%), che in affitto, in testa a Ortisei (26,6%) e Courmayeur (22%). A Madonna di Campiglio si richiedono soprattutto monolocali in vendita (28,3%), mentre sono i bilocali in vendita a prevalere tra le richieste a Breuil-Cervinia (34,7%).

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Le case al lago

Per quando riguarda i laghi, infine, il protagonista senza ombra di dubbio è emerso essere il trilocale in vendita, preferito in tutte le località prese in esame con percentuali che spaziano dal 23,7% a Stresa al 39% a Bellagio, fatta eccezione per Sirmione, in cui si ricercano prevalentemente bilocali in vendita al 34,3%.

Bellagio
Bellagio - ©Ansa
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