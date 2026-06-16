Case lusso, crescono le richieste di mutui dall'estero: le regioni italiane più gettonateEconomia
Introduzione
L'Italia è sempre più attrattiva per chi investe nel mattone di lusso. Come evidenziano gli ultimi dati pubblicati da Luxforsale Finance, nei primi cinque mesi di quest'anno le richieste di mutui per l'acquisto di immobili di fascia elevata hanno toccato la cifra record di 21,4 milioni euro, un incremento pari al 63% rispetto allo stesso periodo del 2025. Ecco dove si concentra l'interesse degli investitori stranieri
Quello che devi sapere
Sale l'ammontare dei finanziamenti
Secondo il report stilato dalla divisione di Luxforsale specializzata, tramite la partnership con Quantum Creditech, nei finanziamenti per clienti dall'estero, il balzo risulta evidente rispetto al periodo gennaio-maggio 2025 quando i mutui per gli immobili di lusso si erano fermati a 14,59 milioni. Oltre alle domande, a crescere sono anche i volume dei finanziamenti che passano da 8,4 a 12,27 milioni, un dato letto dagli esperti come una conferma dell'interesse per gli acquirenti altospendenti verso il patrimonio immobiliare italiano disponibile sul mercato.
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Da quali Paesi arrivano le richieste maggiori
Stando alla ricerca, gli investimenti verso le case di lusso sparse nella Penisola arrivano soprattutto da Stati Uniti, Svizzera, Paesi Bassi, Germania e Paesi del Nord Europa. Segnali positivi provengono in particolare dagli acquirenti americani che uniscono esigenze economiche con la conferma di un gusto nei confronti del lifestyle italiano che contribuisce a sostenere la domanda.
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L'interesse dagli Stati Uniti
Secondo gli operatori del settore, l'interesse che arriva da oltreoceano rappresenta uno degli assi portanti sulle prospettive di crescita del mercato del lusso nei prossimi anni. I clienti più facoltosi potrebbero rivolgere lo sguardo verso l'Italia soprattutto se il differenziale tra i tassi di interesse applicati negli Stati Uniti continuerà a mantenersi elevato rispetto a quelli disponibili oggi in Italia. In alcuni casi, un acquirente americano potrebbe "risparmiare" fino al 3% su un'abitazione di pari valore.
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Il valore degli immobili
Luxforsale Finance calcola che le operazioni si indirizzano verso l'acquisto di case dal valore medio superiore a 1,65 milioni di euro. A strizzare l'occhio verso il mattone di lusso sono imprenditori, manager con elevata capacità di spesa in cerca di seconde case ma avanza una quota, intorno al 25%, di famiglie interessate a trasferire la residenza in Italia. "Oggi il nostro Paese non viene scelto soltanto come destinazione per una seconda casa o per un investimento immobiliare, ma sempre più come luogo in cui vivere, trasferire parte del proprio patrimonio e pianificare il futuro della famiglia", spiega Claudio Citzia, ceo di Luxforsale.
Le destinazioni più richieste
Sul podio delle regioni spiccano Lombardia, Toscana, Liguria, Puglia e Sicilia che assorbono la quota maggiore di richiese di mutui finalizzate all'acquisto di case, dalle ville con affaccio sul mare a soluzioni di nuova generazione disponibili nei centri storici. La Lombardia mantiene in particolare un ruolo di primo piano grazie alla vivacità del mercato di Milano e alla presenza del Lago di Como, tra le mete più cercate dalla clientela internazionale.
I fattori
Non c'è solo l'indubbia bellezza storico-cuturale e paesaggistica tra i fattori che spiegano perché l'Italia continui a rappresentare un terreno fertile per i "paperoni" stranieri che scelgono di compiere un investimento immobiliare nella Penisola. Dietro all'attrattiva del mercato italiano si celano altre cause tanto ambientali, come il clima e la qualità della vita, quanto economiche, a partire dal costo delle case al regime fiscale che risulta competitivo rispetto ad altre destinazioni.
L'utilizzo del credito
Come emerge dall'analisi, il mutuo rappresenta uno strumento di credito sempre più utilizzato anche nel mercato del lusso. Per Flavio Miglioli, presidente di Quantum Creditech, oggi la domanda "strutturata e consapevole, sostenuta da investitori internazionali che vedono nell’Italia una combinazione unica di qualità della vita, tutela del patrimonio e opportunità immobiliari".
Le ultime mosse della Bce
Se i fattori ambientali e fiscali restano, per ora, un elemento di certezza che contribuisce a mantenere l'attrattività, nubi potrebbero addensarsi per quanto riguarda il costo delle rate dei mutui dopo il rialzo dei tassi di 25 punti base da parte della Banca Centrale Europea.
L'impatto sui mutui
La decisione presa dall'Eurotower lo scorso 11 giugno è giunta in una fase già caratterizzata da forti tensioni sui mercati finanziari e dall'incertezza legata alla situazione internazionale, fattori che nelle ultime settimane hanno contribuito a spingere verso l'alto l'Euribor, il principale indice di riferimento per i mutui variabili.
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