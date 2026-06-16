Non c'è solo l'indubbia bellezza storico-cuturale e paesaggistica tra i fattori che spiegano perché l'Italia continui a rappresentare un terreno fertile per i "paperoni" stranieri che scelgono di compiere un investimento immobiliare nella Penisola. Dietro all'attrattiva del mercato italiano si celano altre cause tanto ambientali, come il clima e la qualità della vita, quanto economiche, a partire dal costo delle case al regime fiscale che risulta competitivo rispetto ad altre destinazioni.