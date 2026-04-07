Case, prezzi in rialzo ovunque. E le rate del mutuo costano di più

A livello generale, il mercato immobiliare italiano ha registrato, nel 2025, un aumento medio dei prezzi del 4%. Questo risultato è arrivato dallo sprint che è stato registrato nell'ultimo trimestre dell'anno, come confermato dalle stime preliminari dell’Istat. I prezzi delle abitazioni nuove sono cresciuti dello 0,6% e quelli delle abitazioni già esistenti del 4,7%.

Anche lo scorso anno, soprattutto nel quarto trimestre, la differenza è netta tra le varie aree geografiche: l’Ipab registra tassi tendenziali positivi in tutte le ripartizioni geografiche, anche se con intensità diverse. La crescita più sostenuta si registra nel Nord-Est e quella più contenuta nel Sud e Isole.

Per approfondire:

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