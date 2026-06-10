Sebbene Francia, Regno Unito e Stati Uniti siano le uniche potenze nucleari dell'Alleanza Atlantica, il modo in cui concepiscono l'impiego dei rispettivi arsenali non è affatto uniforme. Londra e Washington considerano infatti le proprie capacità atomiche come uno strumento inserito nel quadro della difesa collettiva della NATO. Nel caso britannico, inoltre, il mantenimento dell'arsenale resta strettamente legato al supporto tecnologico e alle infrastrutture statunitensi. La posizione francese è invece più autonoma. Parigi dispone di competenze industriali e tecnologie nazionali che le consentono di gestire in maniera indipendente sia la manutenzione sia l'operatività delle proprie testate. Per questo motivo, la forza di dissuasione nucleare francese è stata tradizionalmente concepita per tutelare esclusivamente gli interessi strategici della Francia.