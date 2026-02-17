Armi nucleari, la dottrina sull’uso e cosa ne pensano gli abitanti dei Paesi europei
In Europa si parla nuovamente di atomica: le divergenze tra le due sponde dell’Atlantico stanno portando i Paesi del Vecchio Continente a riflettere se sia corretto riarmarsi e fornirsi di uno strumento di deterrenza. Di questo si è parlato a “Numeri”, il programma di Sky TG24, andato in onda il 16 febbraio 2026
- Si torna a parlare di atomica: le recenti divergenze tra le due sponde dell’Atlantico e i contrasti con gli Stati Uniti di Donald Trump stanno portando i Paesi europei a riflettere sul nucleare. Sul tema, però, resta visibile il contrasto tra i politici e l’opinione pubblica. Di questo si è parlato a Numeri, il programma di Sky TG24, andato in onda il 16 febbraio 2026.
- I numeri delle testate nucleari di Russia e Nato sono molto simili: da un lato Mosca ne possiede 5500, dall’altro l'Alleanza Atlantica 5720, di cui 5200 in mano statunitense. Le restanti sono di Francia (300) e Regno Unito (220)
- Le dottrine dei Paesi NATO sono però estremamente differenti: se americani e britannici pongono le loro armi al servizio dell’Alleanza Atlantica (non dimenticando che le testate britanniche dipendono dal know-how e dai mezzi di Washington), discorso diverso riguarda i francesi. Parigi, infatti, possiede tecnologia propria anche in materia di manutenzione e pone per il momento le sue armi per i soli esclusivi interessi francesi.
- In merito alle testate di Parigi, però, si registrano i primi cambiamenti di posizione, come testimoniato dalla dichiarazione congiunta anglo-francese dello scorso luglio nel quale si parla di una "nuova gestione del nucleare".
- A ciò si aggiungono le recenti parole del cancelliere tedesco Frederich Merz, che ha dichiarato pochi giorni fa di aver iniziato a parlare con il presidente francese Emmanuel Macron di una possibile deterrenza nucleare europea.
- I tedeschi non possono prodursi la “propria” bomba atomica: a stabilirlo un trattato del 1990 con USA, URSS, Francia e Regno Unito in cui Germania Est e Germania Ovest, appena riunitesi, dichiaravano congiuntamente di rinunciare all’ordigno nucleare.
- Sul tema della condivisione del nucleare francese si è da sempre opposto il Front National che, più di una volta, ha mostrato la propria contrarietà sia su questo tema che sulla condivisione del proprio seggio al consiglio di Sicurezza ONU.
- A ciò va aggiunta anche la volontà di altri Paesi che hanno più volte espresso di volere una propria atomica: questo è il caso della Polonia.
- L’opinione pubblica di diversi Paesi europei però si mostra di tutt’altro parere: in Paesi come Svezia, Italia, Danimarca, Spagna e Germania la maggior parte dei cittadini non è favorevole a possedere l’ordigno nucleare.