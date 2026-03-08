Buona Giornata della Donna, le frasi da inviare su WhatsApp

Per celebrare l'8 marzo, la Giornata internazionale della donna, alcune frasi di donne forti che hanno fatto la storia, diventando simboli di coraggio e determinazione. Da Alda Merini a Michela Murgia
- Non una festa, ma un'occasione per celebrare le donne e conquiste sociali, politiche e di emancipazione che hanno ottenuto nel corso della storia, e soprattutto per ricordare quanto la strada per un mondo senza discriminazioni di genere e violenza sia ancora lunga, anche se sempre un po' meno. In occasione dell'8 marzo, Giornata internazionale della donna, alcune frasi di donne forti che hanno fatto la storia, e che sono simboli di coraggio e determinazione
- "Siamo state amate e odiate, adorate e rinnegate, baciate e uccise, solo perché donne" (Alda Merini)
- “Donna non si nasce, lo si diventa.” (Simone de Beauvoir)
- “Le donne appartengono a tutti i luoghi dove vengono prese decisioni.”
Ruth Bader Ginsburg
- "Le donne che hanno cambiato il mondo non hanno mai avuto bisogno di mostrare nulla, se non la loro intelligenza" (Rita Levi Montalcini)
- "Le donne sopravvivono a tutto. Anche a loro stesse" (Isabelle Allende)
- "Se con il tacco ti vedrai alta, con l'amore per te stessa ti vedrai immensa". (Frida Kahlo)
- "Se vuoi che qualcosa venga detto, chiedi ad un uomo. Se vuoi che qualcosa venga fatto, chiedi ad una donna" (Margaret Thatcher)
- “Essere femminista significa sapere che non è colpa tua, ma è tua la responsabilità di cambiare le cose" (Michela Murgia)