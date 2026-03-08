L'Iran ha affermato oggi di essere in grado di combattere per almeno altri sei mesi contro Stati Uniti e Israele, in una guerra entrata nel suo nono giorno. "Le forze armate della Repubblica Islamica dell'Iran sono in grado di continuare almeno sei mesi di intensa guerra al ritmo attuale delle operazioni", ha dichiarato Ali Mohammad Naini, portavoce del Corpo delle guardie della rivoluzione islamica citato dall'agenzia di stampa Fars. L'Iran annuncia che lo stretto di Hormuz è chiuso solo per le navi americane e israeliane e risponde a Trump il giorno dopo l'ultimatum sulla resa incondizionata: "Non ci arrenderemo mai". Pezeshkian si scusa coi paesi vicini per gli attacchi, che promette di fermare se da lì non partiranno altre incursioni nemiche. Ma nella notte nuovi raid su Kuwait e Arabia Saudita. Tre persone sono rimaste ferite in Bahrein dai frammenti di un missile iraniano nei pressi di Muharraq, secondo quanto riferito dal ministero dell'Interno di Manama. Israele attacca Hezbollah in Libano: 4 morti e 10 feriti in un raid che ha colpito un hotel a Beirut, secondo le autorità locali. Attacco delle Idf all'aeroporto iraniano di Isfahan, distrutto "un numero imprecisato di jet da combattimento F14". Stati Uniti e Israele nella notte hanno colpito quattro depositi di carburante e un centro per il trasporto di prodotti petroliferi nelle province di Teheran e Alborz, ha riferito alla tv di Stato iraniana l’amministratore delegato della National Iranian Oil Products Distribution Company. Almeno quattro camionisti sono stati uccisi negli attacchi, riferisce l'agenzia Fars. Hezbollah rivendica attacco a Kiryat Shmona in Israele. Idf: "Respinte nella notte quattro ondate di lanci missili dall'Iran".

Meloni, "cerca sempre di aiutare, è un'ottima leader ed è una mia amica". Lo ha dichiarato Trump al Corriere della Sera rispondendo a una domanda sull'invio di forze della Marina italiana per difendere Cipro da un coinvolgimento nel conflitto tra le forze israelo-americane e l'Iran. "Amo l'Italia, penso che sia una grande leader", ha aggiunto.

L'assemblea degli esperti iraniana si riunirà nelle prossime ore per eleggere il nuovo leader. L’Ayatollah Mohammad-Mahdi Mirbagheri all’agenzia Fars: “C’è accordo su scelta nuova Guida Suprema”. Mojtaba Khamenei, figlio della defunta Guida Suprema dell'Iran, Ali Khamenei, sarebbe rimasto ferito in un tentativo di assassinio durante la prima fase della guerra. Lo scrive il sito israeliano Ynetnews.

