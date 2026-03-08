Offerte Sky
Lo speciale di Sky TG24 sulla guerra in Iran
Iran, Trump: "Meloni cerca sempre di aiutare, ottima leader"

Il presidente degli Stati Uniti, raggiunto per telefono dal Corriere della Sera, ha risposto a una domanda sull'invio di forze della Marina italiana per difendere Cipro da un coinvolgimento nel conflitto tra le forze israelo-americane e Teheran

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, "cerca sempre di aiutare, è un’ottima leader ed è una mia amica". Così il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, raggiunto per telefono dal Corriere della Sera, ha risposto a una domanda sull’invio di forze della Marina italiana per difendere Cipro da un coinvolgimento nel conflitto tra le forze israelo-americane e l’Iran."Amo l’Italia, penso che sia una grande leader", ha aggiunto Trump. 

Sondaggio, 56% italiani contrario all'attacco di Usa e Israele in Iran

La maggioranza dei cittadini del nostro Paese si dichiara in disaccordo con l’intervento militare iniziato lo scorso 28 febbraio contro Teheran. Le due principali fonti di preoccupazione sono l’inizio di un conflitto più ampio, con il coinvolgimento di altri Paesi (38%), e le conseguenze economiche legate all’aumento dei prezzi del petrolio e del carburante (37%). E, in questa situazione, quasi la metà degli italiani (48%) ritiene che il governo italiano dovrebbe mantenere una posizione di neutralità e mediazione

Ucraina, Mosca, 72 droni abbattuti stanotte su regioni russe. DIRETTA

Le difese aeree hanno abbattuto stanotte 72 droni ucraini sulle regioni russe: è quanto riferito...

Iran, raid su Kuwait e Arabia Saudita. Sventato attacco drone a Riad

L'Iran ha affermato di essere in grado di sostenere la guerra contro Stati Uniti e Israele,...

Guerra Iran, media: Ferito il figlio di Khamenei. Un morto a Dubai

Mojtaba Khamenei sarebbe rimasto ferito in un tentativo di assassinio durante la prima fase della...

Ucraina, raid russi su Kiev e Odessa. Dieci morti a Kharkiv

Dieci persone sono morte nell’attacco russo condotto nella notte tra venerdì e sabato contro un...

Pezeshkian: "Scuse per raid sui Paesi vicini". Ma attacchi continuano

In risposta alla proposta avanzata da Trump, che aveva chiesto una “capitolazione senza...

