Iran, Trump: "Meloni cerca sempre di aiutare, ottima leader"

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, "cerca sempre di aiutare, è un’ottima leader ed è una mia amica". Così il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, raggiunto per telefono dal Corriere della Sera, ha risposto a una domanda sull’invio di forze della Marina italiana per difendere Cipro da un coinvolgimento nel conflitto tra le forze israelo-americane e l’Iran."Amo l’Italia, penso che sia una grande leader", ha aggiunto Trump.