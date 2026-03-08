Nella notte la Russia ha attaccato l’Ucraina con due missili balistici Iskander-M e 117 droni; le difese aeree ucraine riferiscono di averne abbattuti 98. Mosca sostiene invece di aver distrutto 72 droni ucraini durante la notte. "L'esercito ucraino ha lanciato un attacco missilistico su larga scala contro Belgorod", ha riferito il governatore della regione russa Vyacheslav Gladkov.

Raid russi ieri su Kiev, Odessa e Kharkiv. Dieci persone, tra cui due minori, sono morte e dieci sono rimaste ferite nell’attacco russo condotto contro un edificio residenziale a Kharkiv, nell’est dell’Ucraina. Lo ha riferito il sindaco Igor Terekhov. Una vittima anche nella regione di Dnipropetrovsk. Colloquio telefonico tra Macron e Zelensky. Nel corso della chiamata, il presidente ucraino ha affermato che “quest'inverno le forze di difesa hanno ottenuto risultati tangibili e mantenuto tutti i settori chiave della difesa”. Secondo il presidente ucraino, "i russi stanno fornendo intelligence al regime iraniano per aiutarlo a pianificare gli attacchi contro gli americani". Il negoziato tra Russia e Ucraina si è rivelato "difficilissimo" a causa dell'"odio enorme" tra i due Paesi, ha dichiarato Trump al vertice Shield of the Americas nel suo golf club di Doral. "Vedremo che succede, però, sapete, non stiamo davvero perdendo. Loro stanno perdendo”. Zelensky "deve darsi da fare e raggiungere un accordo", perché Putin "è pronto a raggiungere un accordo", ha dichiarato il presidente americano in un'intervista a Politico.

