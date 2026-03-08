Offerte Sky
Guerra Ucraina, Kiev: "Abbattuti nella notte 98 droni". Mosca: "Distrutti 72 droni". LIVE

live Mondo
Nella notte la Russia ha attaccato l’Ucraina con due missili balistici Iskander-M e 117 droni; le difese aeree ucraine riferiscono di averne abbattuti 98. Mosca sostiene invece di aver distrutto 72 droni ucraini durante la notte. Ieri, dieci persone sono morte nell’attacco russo contro un edificio residenziale nella città di Kharkiv. Raid russi anche su Kiev e Odessa. Il negoziato tra Russia e Ucraina si è rivelato "difficilissimo" a causa dell'"odio enorme" tra i due Paesi, ha dichiarato Trump

Nella notte la Russia ha attaccato l’Ucraina con due missili balistici Iskander-M e 117 droni; le difese aeree ucraine riferiscono di averne abbattuti 98. Mosca sostiene invece di aver distrutto 72 droni ucraini durante la notte. "L'esercito ucraino ha lanciato un attacco missilistico su larga scala contro Belgorod",  ha riferito il governatore della regione russa  Vyacheslav Gladkov.

Raid russi ieri su Kiev, Odessa e Kharkiv. Dieci persone, tra cui due minori, sono morte e dieci sono rimaste ferite nell’attacco russo condotto contro un edificio residenziale a Kharkiv, nell’est dell’Ucraina. Lo ha riferito il sindaco Igor Terekhov. Una vittima anche nella regione di Dnipropetrovsk. Colloquio telefonico tra Macron e Zelensky. Nel corso della chiamata, il presidente ucraino ha affermato che “quest'inverno le forze di difesa hanno ottenuto risultati tangibili e mantenuto tutti i settori chiave della difesa”. Secondo il presidente ucraino, "i russi stanno fornendo intelligence al regime iraniano per aiutarlo a pianificare gli attacchi contro gli americani". Il negoziato tra Russia e Ucraina si è rivelato "difficilissimo" a causa dell'"odio enorme" tra i due Paesi, ha dichiarato Trump al vertice Shield of the Americas nel suo golf club di Doral. "Vedremo che succede, però, sapete, non stiamo davvero perdendo. Loro stanno perdendo”. Zelensky "deve darsi da fare e  raggiungere un accordo", perché Putin "è  pronto a raggiungere un accordo", ha dichiarato il presidente  americano in un'intervista a Politico.

LIVE

Kiev: "Abbattuti nella notte 98 droni di Mosca"

L'esercito russo ha attaccato nella notte il territorio dell'Ucraina con  due missili balistici Iskander-M e con 117 droni di tipo Shahed,  Gerbera, Italmas. Lo ha riferito il Comando dell'aeronautica militare  delle Forze armate dell'Ucraina. "Secondo i dati preliminari, alle 09 le  difese aeree hanno abbattuto 98 droni nemici Shahed, Gerbera e altri  tipi di droni nel nord, sud e est del paese. Sono stati registrati due  missili balistici e 19 droni d'attacco in 11 località", si legge nel  messaggio sul canale Telegram. L'attacco aereo è stato respinto  dall'aviazione, dalle truppe missilistiche antiaeree, dalle unità di  guerra elettronica e dai sistemi senza pilota, nonché dai gruppi di  fuoco mobili delle Forze di difesa dell'Ucraina.

Mosca: "Attacco missilistico di Kiev su Belgorod"

L'esercito ucraino ha lanciato un attacco missilistico su larga scala  contro Belgorod. Lo ha riferito il governatore della regione russa  Vyacheslav Gladkov. "Belgorod e il suo distretto sono stati sottoposti a  un attacco missilistico su larga scala da parte delle forze armate  ucraine. Secondo le informazioni preliminari, nessuno è rimasto ferito.  Gravi danni sono stati inflitti alle infrastrutture energetiche", ha  affermato il governatore, aggiungendo che i servizi di emergenza stanno  lavorando sul posto.

Quali conseguenze ha la guerra in Iran su quella in Ucraina?

La guerra in Iran ha effetti anche sul conflitto in Ucraina: può ridurre  le forniture militari iraniane a Mosca, ma anche quelle occidentali a  Kiev. Inoltre la crisi energetica favorisce la Russia, mentre  l’attenzione politica degli Stati Uniti rischia di spostarsi dal fronte  ucraino al Medio Oriente.

Pechino: "Cina e Russia mantengono relazioni salde e incrollabili"

La Cina e la Russia mantengono "relazioni salde e incrollabili". Lo ha detto il ministro degli Esteri cinese Wang Yi, in conferenza stampa in occasione della quarta sessione della 14ma Assemblea nazionale del popolo.    "Nonostante un contesto internazionale turbolento e complesso, le relazioni sino-russe restano salde e incrollabili", ha affermato Wang.

Mosca: 72 droni ucraini abbattuti stanotte sulle regioni russe

Le difese aeree hanno abbattuto stanotte 72 droni ucraini sulle regioni russe: è quanto riferito stamattina dal Ministero della Difesa russo, citato dall'agenzia di stampa Tass.

