Guerra Ucraina Russia, raid russi a Kharkiv nella notte: 7 morti, tra cui bambini. LIVE
Altre dieci sono rimaste ferite nell’attacco russo condotto nella notte tra venerdì e sabato contro un edificio residenziale nella città nell’est dell’Ucraina. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky "deve darsi da fare e raggiungere un accordo", perché il presidente russo Vladimir Putin "è pronto a raggiungere un accordo". Lo ha dichiarato il presidente americano Donald Trump in un'intervista a Politico
in evidenza
Sette persone, tra cui bambini, sono morte e dieci sono rimaste ferite nell’attacco russo condotto nella notte tra venerdì e sabato contro un edificio residenziale a Kharkiv, nell’est dell’Ucraina. Lo rendono noto le autorità regionali sui loro canali Telegram.
Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky "deve darsi da fare e raggiungere un accordo", perché il presidente russo Vladimir Putin "è pronto a raggiungere un accordo". Lo ha dichiarato il presidente americano Donald Trump in un'intervista a Politico.
Colloquio telefonico tra Meloni e Zelensky: "Italia in primo piano per la ricostruzione". Come riferito in una nota di Palazzo Chigi, "il colloquio ha permesso un approfondito scambio di vedute sullo stato di avanzamento del processo per il raggiungimento di una pace giusta e duratura per l'Ucraina e sui prossimi passi da compiere, anche alla luce degli attuali sviluppi della crisi in Medio Oriente. I due leader hanno ribadito quanto, soprattutto in questa fase, sia indispensabile l'unità di vedute tra partner europei e americani e il riconoscimento del contributo europeo al processo di pace. Una nave cisterna russa per il trasporto di gas è stata attaccata nel Mediterraneo da droni marini ucraini partiti dalla Libia.
Per approfondire:
- Cosa prevede il piano Usa-Russia per la pace
- Cosa sappiamo dell'operazione "Sentilla dell'Est" della Nato"
- Tomahawk, come funzionano i missili che potrebbero cambiare la guerra in Ucraina
- Da Bucha a Kramatorsk, fino all'ospedale pediatrico di Kiev: le peggiori stragi di civili
- Armi nucleari tattiche: cosa sono, le differenze con le strategiche, gli effetti
- I contributi del nostro inviato in Ucraina
Per ricevere le notizie di Sky TG24:
- Il canale Whatsapp di Sky TG24 (clicca qui)
- Le notizie audio con i titoli del tg (clicca qui)
Tensione Ungheria-Ucraina: perché sono stati arrestati 7 bancari ucraini a Budapest
Kiev ha accusato il governo ungherese di aver sequestrato oltre ai dipendenti della banca statale Oschadbank, poi espulsi dal Paese, anche i due veicoli blindati sui quali si trovavano per un trasporto di valori tra Austria e Ucraina
Tensione Ungheria-Ucraina: arrestati 7 bancari ucraini a BudapestVai al contenuto
Pezeshkian a Putin: "Grazie per la solidarietà della Russia" (2)
Putin, si legge ancora in una nota, "ha ribadito la posizione di principio della Russia a favore di una cessazione immediata delle ostilità, del rifiuto della forza come metodo per risolvere qualsiasi questione riguardante l'Iran o che sorga in Medio Oriente, e di un rapido ritorno alla via della risoluzione diplomatica". "A questo proposito, il presidente della Russia ha osservato di essere in costante contatto con i leader degli Stati membri del Consiglio di cooperazione del Golfo", si riferisce ancora.
Almeno 7, tra cui 2 minori, le vittime dell'attacco russo su Kharkiv
Sale a 7 il bilancio delle vittime dei raid russi su Kharkiv della notte appena passata. A quanto riporta Ukrinform, sono stati trovati altri corpi sotto le macerie di un grattacielo colpito da un missile balistico. Tra le vittime ci sono almeno due minorenni (tra cui una ragazza di 13 anni) e altri minori - 6, 11 e 17 anni - sarebbero tra le 10 persone ferite. Come riportato, l'attacco ha praticamente distrutto l'ingresso di un edificio residenziale di cinque piani nel quartiere Kyivskyi di Kharkiv. In precedenza, sotto le macerie dell'edificio erano stati recuperati i corpi di quattro persone.
Zelensky aI partner: "7 morti a Kharkiv. Non state zitti"
Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, è tornato a rivolgere un accorato appello ai partner affinché reagiscano di fronte ai nuovi "brutali" attacchi russi e in particolare il bombardamento di un condominio a Kharkiv. "Sette persone sono morte. Più di dieci sono rimaste ferite, tra cui alcuni bambini. Sotto le macerie potrebbero esserci ancora dei dispersi", ha scritto su Telegram,. "La Russia ha lanciato contro l'Ucraina 29 missili, di cui quasi la metà balistici, e 480 droni, la maggior parte dei quali shahed. Gli obiettivi erano le infrastrutture energetiche a Kiev, nelle regioni di Khmelnytskyi e Chernivtsi e la ferrovia nella regione di Zhytomyr. Sono stati registrati danni nelle regioni di Dnipro, Zaporizhzhia, Vinnytsia, Odessa, Poltava, Sumy e Cherkasy", ha elencato. "Questi brutali attacchi contro la vita devono necessariamente ricevere una risposta dai nostri partner. Ringrazio tutti coloro che non resteranno in silenzio. La Russia non ha rinunciato ai tentativi di distruggere le infrastrutture abitative e critiche dell'Ucraina, quindi il sostegno deve continuare", ha avvertito.
Pezeshkian a Putin: "Grazie per la solidarietà della Russia"
Il presidente iraniano Masoud Pezeshkian ha ringraziato il presidente russo Vladimir Putin e per la solidarietà di Mosca di fronte agli attacchi di Israele e Stati Uniti. E i due leader hanno concordato di portare avanti i contatti tramite vari canali. Lo ha riferito il servizio stampa del Cremlino. Nel corso di una telefonata, "Pezeshkian ha espresso gratitudine per la solidarietà della Russia con il popolo iraniano mentre difende la propria sovranità e l'indipendenza del proprio paese. Ha inoltre fornito un aggiornamento dettagliato sugli sviluppi durante l'ultima fase attiva del conflitto", ha riferito il servizio stampa. "E' stato concordato che il contatto con la parte iraniana sarà mantenuto tramite vari canali", si legge ancora in una nota. Putin ha ribadito "le sue più sentite condoglianze per l'assassinio del leader supremo della Repubblica Islamica d'Iran, il Grande Ayatollah Seyyed Ali Khamenei, insieme ai suoi familiari e alla leadership militare e politica del paese, nonché per le numerose vittime civili causate dall'aggressione armata degli Stati Uniti e di Israele contro l'Iran", si chiude il comunicato.
Massicci raid russi su Kiev e Odessa, 5 morti a Kharkiv
Mentre il mondo guarda all’Iran, la Russia continua ad attaccare senza sosta l’Ucraina. La notte scorsa sono stati riportati pesanti bombardamenti con droni e missili a Kiev, Odessa e nelle regioni di Kherson, Chernihiv, Dnipro, Sumy, Poltava, Mykolaiv e Kyiv, a quanto riferiscono i media ucraini. A Kharkiv è stato centrato un condominio di cinque piani e almeno cinque persone sono morte, tra cui tre ragazzini di 6, 11 e 17 anni.
Kharkiv, sale a 4 morti e 10 feriti il bilancio del raid russo
Almeno quattro persone sono morte e dieci sono rimaste ferite nell’attacco russo condotto nella notte tra venerdì e sabato contro un edificio residenziale a Kharkiv, nell’est dell’Ucraina. Lo rendono noto le autorità regionali sui loro canali Telegram.
Tre morti a Kharkiv nei raid russi di stanotte
Sale ad almeno tre morti e dieci feriti il bilancio dei raid russi che stanotte hanno colpito la città ucraina orientale di Kharkiv. Lo rendono noto i media di Kiev, citando le autorità locali. Tra le vittime ci sono anche due minorenni, viene specificato.
Raid russi su Kiev, Kharkiv e Odessa: 10 feriti e allerta antiaerea su tutto l'Ucraina
L'allerta antiaerea è scattata su tutta l'Ucraina stanotte mentre le forze russe hanno lanciato attacchi su Kiev, Kharkiv e Odessa. Lo riportano i media locali. Dieci persone sono rimaste ferite a Kharkiv, specificano le autorità ucraine.