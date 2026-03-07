Sette persone, tra cui bambini, sono morte e dieci sono rimaste ferite nell’attacco russo condotto nella notte tra venerdì e sabato contro un edificio residenziale a Kharkiv, nell’est dell’Ucraina. Lo rendono noto le autorità regionali sui loro canali Telegram.

Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky "deve darsi da fare e raggiungere un accordo", perché il presidente russo Vladimir Putin "è pronto a raggiungere un accordo". Lo ha dichiarato il presidente americano Donald Trump in un'intervista a Politico.

Colloquio telefonico tra Meloni e Zelensky: "Italia in primo piano per la ricostruzione". Come riferito in una nota di Palazzo Chigi, "il colloquio ha permesso un approfondito scambio di vedute sullo stato di avanzamento del processo per il raggiungimento di una pace giusta e duratura per l'Ucraina e sui prossimi passi da compiere, anche alla luce degli attuali sviluppi della crisi in Medio Oriente. I due leader hanno ribadito quanto, soprattutto in questa fase, sia indispensabile l'unità di vedute tra partner europei e americani e il riconoscimento del contributo europeo al processo di pace. Una nave cisterna russa per il trasporto di gas è stata attaccata nel Mediterraneo da droni marini ucraini partiti dalla Libia.

