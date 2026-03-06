Guerra Ucraina, Trump: "Zelensky faccia accordo, Putin è pronto". LIVE

Nel colloquio telefonico che hanno avuto oggi, Volodymyr Zelensky ha ringraziato Giorgia Meloni per "il supporto energetico durante l'inverno e per la decisione dell'Italia di proseguire l'assistenza militare all'Ucraina anche quest'anno". In un post su X, il presidente ucraino ha poi scritto di aver "anche parlato di ciò che è necessario affinché la decisione sul prestito di 90 miliardi per l'Ucraina funzioni finalmente: si tratta di fondi che devono garantire la nostra resilienza nella difesa dall'aggressione russa e sono efficacemente protetti dai beni russi congelati".