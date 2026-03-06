Guerra Ucraina, Trump: "Zelensky faccia accordo, Putin è pronto". LIVE

Il presidente ucraino "deve darsi da fare e raggiungere un accordo" perché il presidente russo, Vladimir Putin, "è pronto a raggiungere un accordo". Lo ha dichiarato il presidente americano, Donald Trump, in un'intervista a Politico. Colloquio telefonico tra Meloni e Zelensky: "Italia in primo piano per ricostruzione". Una nave cisterna russa per il trasporto di gas è stata attaccata nel Mediterraneo da droni marini ucraini partiti dalla Libia
Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky "deve darsi da fare e raggiungere un accordo", perché il presidente russo Vladimir Putin "è pronto a raggiungere un accordo". Lo ha dichiarato il presidente americano Donald Trump in un'intervista a Politico.
Colloquio telefonico tra Meloni e Zelensky: "Italia in primo piano per la ricostruzione". Una nave cisterna russa per il trasporto di gas è stata attaccata nel Mediterraneo da droni marini ucraini partiti dalla Libia.
Paralimpiadi, atleti ucraini non potranno indossare divisa perché raffigura mappa nazione
L’uniforme scelta dalla delegazione di Kiev per sfilare ai Giochi invernali italiani, con la raffigurazione dell’intero territorio nazionale comprese le regioni oggi occupate, è stata respinta dagli organismi internazionali perché ritenuta non conforme ai regolamenti. Una decisione che riaccende le tensioni legate al conflitto e al principio di neutralità nello sport
Trump: 'Zelensky deve raggiungere accordo, Putin è pronto'
In un'intervista a Politico, Trump ha descritto Zelensky come l'ostacolo ad un accordo con la Russia. "Deve darsi da fare e deve raggiungere un accordo", ha dichiarato il presidente a proposito del leader ucraino.
Mosca, intercettati e distrutti 83 droni ucraini stanotte sulle regioni russe
Le difese aeree hanno intercettato e distrutto 83 droni ucraini in diverse regioni russe durante la notte, ha dichiarato il Ministero della Difesa di Mosca citato dall'agenzia di stampa russa Tass.
Zelensky a Meloni: 'grazie per sostegno energia e aiuti militari'
Nel colloquio telefonico che hanno avuto oggi, Volodymyr Zelensky ha ringraziato Giorgia Meloni per "il supporto energetico durante l'inverno e per la decisione dell'Italia di proseguire l'assistenza militare all'Ucraina anche quest'anno". In un post su X, il presidente ucraino ha poi scritto di aver "anche parlato di ciò che è necessario affinché la decisione sul prestito di 90 miliardi per l'Ucraina funzioni finalmente: si tratta di fondi che devono garantire la nostra resilienza nella difesa dall'aggressione russa e sono efficacemente protetti dai beni russi congelati".
Kiev: Ungheria ha preso in ostaggio 7 impiegati banca
Il ministro degli Esteri ucraino ha accusato venerdi' l'Ungheria di aver preso in ostaggio sette dipendenti di una banca ucraina a Budapest. "A Budapest, le autorità ungheresi hanno preso in ostaggio sette cittadini ucraini. Le ragioni rimangono sconosciute, cosi' come il loro attuale stato di salute", ha scritto Andriy Sybiga su X. Gli individui arrestati sono "dipendenti della banca statale Oschadbank che gestivano due veicoli bancari in transito tra Austria e Ucraina e trasportavano denaro contante", ha aggiunto il ministro, chiedendone il "rilascio immediato".