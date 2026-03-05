Guerra Ucraina Russia, Zelensky: "Negoziati vanno avanti, forse cambio luogo e data". LIVE
Sulla guerra in Ucraina i negoziati proseguono anche con il conflitto in Iran. "Nella notte abbiamo parlato con gli Stati Uniti, forse verrà cambiato il luogo del vertice, verrà posticipata la data di qualche giorno a causa della guerra in Medio Oriente", ha detto Volodymyr Zelensky. Una nave cisterna russa per il trasporto di gas, la Arctic Metagaz, è stata attaccata nel Mediterraneo da droni marini ucraini partiti dalla Libia, secondo quanto affermato dal ministero dei Trasporti di Mosca
Sulla guerra in Ucraina i negoziati proseguono anche con il conflitto in Iran. "Nella notte abbiamo parlato con gli Stati Uniti, forse verrà cambiato il luogo del vertice, verrà posticipata la data di qualche giorno a causa della guerra in Medio Oriente". Lo ha detto Volodymyr Zelensky. Riguardo ai nodi della trattativa, "nel mondo si è diffusa la convinzione che le affermazioni di Putin sul fatto che se l'Ucraina cede il Donbass, la guerra finirà siano veritiere, ma intanto gli attacchi russi aumentano. Noi non crediamo alla Russia e a Putin, ma con l'aiuto di mediatori forti possiamo trovare un accordo sulla fine della guerra, visto che non ci fidiamo di loro e loro non si fidano di noi. Le condizioni devono essere tali da non doversi affidare semplicemente alle parole", ha aggiunto.
Una nave cisterna russa per il trasporto di gas, la Arctic Metagaz, è stata attaccata nel Mediterraneo da droni marini ucraini partiti dalla Libia, secondo quanto affermato dal ministero dei Trasporti di Mosca, che condanna l'episodio come "un atto di terrorismo internazionale e pirateria marittima".
Putin: 'Kiev dietro attacco nave cisterna russa al largo Libia'
Il presidente russo Vladimir Putin ha dichiarato che l'Ucraina è dietro l'attacco che ha affondato una nave cisterna di gas russa al largo delle coste della Libia all'inizio di questa settimana. "Questo è un attacco terroristico. Non è la prima volta che vediamo cose del genere", ha detto Putin a un giornalista della televisione di stato russa, accusando Kiev di esserne responsabile.
Putin: so di preparazione di nuovi attentati a gasdotti
Il presidente russo, Vladimir Putin, ha affermato di essere in possesso di informazioni secondo le quali sono in preparazione attentati contro i gasdotti Blue Stream e TurkStream, che trasportano gas naturale dalla Russia alla Turchia. Lo riporta Tass. Putin ha poi definito "terroristico" il recente attacco a una nave gasiera russa vicino alla Libia, attribuito all'Ucraina.
Zelensky: preoccupati che in caso di guerra lunga in Iran Usa riducano armi a noi
"Nel caso di una guerra lunga, l'America potrebbe ridurre le consegne di missili antiaerei e dei sistemi di difesa aerea all'Ucraina, ed ovviamente questo ci preoccupa". Lo ha detto il presidente Volodymyr Zelensky in un'intervista a RaiNews24 commentando la guerra in Iran.