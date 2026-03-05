Israele ha lanciato nuovi bombardamenti nelle prime ore del giorno contro i quartieri meridionali di Beirut, mentre un attacco separato a un edificio residenziale nel nord del Libano ha causato almeno due morti e un ferito, secondo l'agenzia statale e le autorita' sanitarie libanesi. Secondo l'Agenzia Nazionale di Stampa Libanese (NNA), i caccia israeliani hanno effettuato diversi raid aerei contro la periferia meridionale della capitale, una roccaforte del gruppo sciita libanese Hezbollah, che ha colpito le zone di Ghobeiri e Bir al Abed, nell'area di Haret Hreik. Le esplosioni sono avvenute all'alba e si aggiungono all'intensificazione degli attacchi israeliani in diverse parti del paese negli ultimi giorni. Parallelamente, il Centro Operativo di Emergenza Sanitaria Pubblica del Ministero della Salute libanese ha riferito che un bombardamento israeliano di un edificio nel campo profughi palestinese di Beddawi, nella città di Tripoli (nord), ha causato la morte di due persone e ha lasciato un cittadino ferito. Poche ore prima, l'esercito israeliano aveva annunciato di aver iniziato a bombardare le infrastrutture del gruppo sciita libanese Hezbollah a Beirut, in un'operazione i cui dettagli, ha detto, saranno resi pubblici in seguito. Secondo il Ministero della Salute libanese, altri attacchi israeliani sulla strada dell'aeroporto di Beirut mercoledi' hanno causato tre morti e sei feriti. Secondo fonti ufficiali libanesi, il bilancio delle vittime della campagna di bombardamenti israeliani nel paese e' di 72, mentre i feriti raggiungono i 437, una cifra che dovrebbe aumentare nelle prossime ore, una volta confermate le informazioni sul territorio.