Dal Mediterraneo all'Oceano Indiano, si allarga il conflitto. Abbattuto un missile di Teheran in Turchia. Gli Usa affondano una nave iraniana in Sri Lanka. I curdi smentiscono l'offensiva via terra. Nuovi raid su Teheran che continua gli attacchi su Israele e i Paesi del Golfo. Lo Stato Ebraico colpisce ancora Beirut dopo l'avanzata delle sue truppe nel sud del Libano. Meloni e Crosetto da Mattarella. "La situazione è grave", sottolinea la premier. Oggi alle Camere per il voto sugli aiuti ai Paesi del Golfo
in evidenza
La guerra nel Golfo continua ad allargarsi. Un missile sparato dall'Iran verso lo spazio aereo turco è stato intercettato dalle difese Nato nel Mediterraneo orientale. Una fregata iraniana è stata affondata da un sottomarino Usa al largo dello Sri Lanka: oltre 80 i morti. La risoluzione sostenuta dai dem per fermare la campagna militare di Trump è stata bocciata dal Senato americano. Sanchez sfida il tycoon, dopo l'attacco del presidente Usa a Madrid per non aver concesso le basi. "E' così che iniziano i disastri dell'umanità", dice il premier spagnolo.
Tajani e Crosetto riferiranno oggi in Parlamento "sulla evoluzione della situazione internazionale e sulla richiesta di aiuti da parte dei paesi del Golfo", ha reso noto ieri il governo. Previste poi le risoluzioni e il voto. Meloni riceve oggi il ministro degli Esteri emiratino Nahyan. Ieri la premier e il ministro della Difesa da Mattarella, col Quirinale che ha definito "grave" l'attuale crisi.
Approfondimenti:
Libano: da Israele nuovi attacchi a Beirut, due morti nel Nord
Israele ha lanciato nuovi bombardamenti nelle prime ore del giorno contro i quartieri meridionali di Beirut, mentre un attacco separato a un edificio residenziale nel nord del Libano ha causato almeno due morti e un ferito, secondo l'agenzia statale e le autorita' sanitarie libanesi. Secondo l'Agenzia Nazionale di Stampa Libanese (NNA), i caccia israeliani hanno effettuato diversi raid aerei contro la periferia meridionale della capitale, una roccaforte del gruppo sciita libanese Hezbollah, che ha colpito le zone di Ghobeiri e Bir al Abed, nell'area di Haret Hreik. Le esplosioni sono avvenute all'alba e si aggiungono all'intensificazione degli attacchi israeliani in diverse parti del paese negli ultimi giorni. Parallelamente, il Centro Operativo di Emergenza Sanitaria Pubblica del Ministero della Salute libanese ha riferito che un bombardamento israeliano di un edificio nel campo profughi palestinese di Beddawi, nella città di Tripoli (nord), ha causato la morte di due persone e ha lasciato un cittadino ferito. Poche ore prima, l'esercito israeliano aveva annunciato di aver iniziato a bombardare le infrastrutture del gruppo sciita libanese Hezbollah a Beirut, in un'operazione i cui dettagli, ha detto, saranno resi pubblici in seguito. Secondo il Ministero della Salute libanese, altri attacchi israeliani sulla strada dell'aeroporto di Beirut mercoledi' hanno causato tre morti e sei feriti. Secondo fonti ufficiali libanesi, il bilancio delle vittime della campagna di bombardamenti israeliani nel paese e' di 72, mentre i feriti raggiungono i 437, una cifra che dovrebbe aumentare nelle prossime ore, una volta confermate le informazioni sul territorio.
Petroliera colpita da esplosione al largo del Kuwait, greggio in mare
Una petroliera è stata colpita da una "grande esplosione" nelle acque al largo del Kuwait causando una fuoriuscita di petrolio, ha dichiarato oggi l'agenzia britannica per la sicurezza marittima Ukmto, mentre la guerra in Medio Oriente paralizza il traffico marittimo nel Golfo. Le Guardie rivoluzionarie iraniane hanno dichiarato di avere il "controllo completo" dello Stretto di Hormuz, un punto cruciale del Golfo e una delle rotte commerciali più vitali al mondo per l'energia. "Il comandante di una petroliera all'ancora riferisce di aver assistito e udito una grande esplosione a babordo, per poi vedere una piccola imbarcazione allontanarsi" al largo della zona di Mubarak Al-Kabeer, ha dichiarato l'Ukmto su X. "C'è petrolio in acqua proveniente da una cisterna di carico, il che potrebbe avere un impatto ambientale". Il Ministero degli Interni del Kuwait ha dichiarato da parte sua che l'esplosione è avvenuta "al di fuori delle acque territoriali kuwaitiane", ad almeno 60 chilometri dal porto di Mubarak Al-Kabeer.
Israele, boati a Gerusalemme dopo 'missili dall'Iran'
Forti boati sono stati uditi nella notte a Gerusalemme, con le Forze di difesa israeliane (Idf) che parlano di "missili lanciati dall'Iran".
Giappone: voli sospesi, piano evacuazione cittadini dal Medio Oriente
Il governo giapponese sta valutando modalità per evacuare i propri cittadini dal Medio Oriente attraverso corridoi terrestri verso Arabia Saudita e Oman, da dove organizzare voli charter di rimpatrio, mentre le principali compagnie aeree prolungano le sospensioni delle rotte a causa della chiusura degli spazi aerei regionali. La decisione segue gli attacchi degli Stati Uniti e Israele all'Iran e le successive ritorsioni di Teheran, che hanno determinato la chiusura degli spazi aerei in diversi Paesi dell'area, lasciando bloccati i viaggiatori nei principali hub di Abu Dhabi, Dubai e Doha. Japan Airlines ha confermato l'estensione della sospensione dei voli tra l'aeroporto di Haneda a Tokyo e Doha fino al 15 marzo, con partenze da Haneda cancellate fino al 14, e da Doha fino al giorno successivo. Fonti governative indicano al canale pubblico Nhk che le autorità stanno esaminando l'evacuazione via terra dei cittadini giapponesi bloccati negli Emirati Arabi Uniti e in Qatar verso Arabia Saudita e Oman, per poi imbarcarli su voli charter. Il ministero della Difesa ha avviato consultazioni per un eventuale impiego di velivoli delle Forze di Autodifesa nel caso in cui non fossero disponibili charter civili.
Iran, lanciati missili contro il quartier generale delle forze curde in Iraq
L'Iran ha affermato oggi di aver lanciato missili contro il quartier generale delle forze curde nel Kurdistan iracheno, secondo i media statali. "Abbiamo preso di mira il quartier generale dei gruppi curdi che si oppongono alla rivoluzione nel Kurdistan iracheno con tre missili", si legge in una dichiarazione militare citata dall'agenzia di stampa Irna sul suo canale Telegram. Dall'inizio dell'offensiva israelo-americana contro Teheran, la regione autonoma del Kurdistan, che ospita truppe statunitensi, è stata bersaglio di attacchi con droni, la maggior parte dei quali è stata intercettata dalle difese aeree.
Missile dall’Iran verso la Turchia, che cos’è successo e le reazioni all’attacco
Il conflitto che da giorni vede contrapposti Stati Uniti e Israele da una parte, e Iran dall’altra, continua a sconvolgere il Medio Oriente. Il 4 marzo, secondo quanto dichiarato dal ministero della Difesa Nazionale di Ankara, un missile sparato da Teheran verso la Turchia è stato neutralizzato nel Mediterraneo orientale. Il missile è stato abbattuto da un cacciatorpediniere della Marina americana, secondo quanto riporta la Cnn. LEGGI QUI
Qatar, evacuati i residenti che vivono vicini all'ambasciata Usa a Doha
Il Qatar ha dichiarato oggi di aver evacuato i residenti che vivono vicino all'ambasciata statunitense nella capitale Doha, dopo gli attacchi iraniani che hanno colpito il Paese del Golfo in rappresaglia ai raid israelo-statunitensi. Forti esplosioni sono state sentite a Doha martedì, mentre Teheran colpiva obiettivi in ;;tutta la regione. Lo stesso giorno, un missile balistico iraniano ha colpito una base militare statunitense ad Al-Udeid, 40 chilometri a sudovest di Doha. Il Qatar ha dichiarato in precedenza di aver sventato attacchi all'aeroporto internazionale di Hamad. "Le autorità competenti stanno evacuando i residenti che vivono nelle vicinanze dell'ambasciata statunitense come misura precauzionale temporanea", ha scritto il Ministero degli Interni del Qatar su X. "Sono stati forniti loro alloggi adeguati come parte delle necessarie misure preventive", ha aggiunto. Il Ministero aveva precedentemente esortato i cittadini a "rimanere all'interno di case ed edifici" ed "evitare di uscire se non in caso di necessità".
Libano, Israele colpisce nuovamente Beirut dopo l'avanzata delle sue truppe nel sud
Israele ha lanciato stanotte nuovi attacchi contro il Libano, effettuando raid aerei per il quarto giorno dopo l'avanzata del suo esercito in diverse città di confine nel sud del Paese coinvolto nella guerra regionale. L'esercito israeliano ha dichiarato di aver "iniziato a colpire le infrastrutture di Hezbollah a Beirut". Tel Aviv aveva precedentemente ordinato ai residenti di lasciare la zona. Il Libano è stato coinvolto nella guerra lunedì, dopo che il movimento sciita ha lanciato il suo primo attacco contro Israele sostenendo di voler "vendicare" la morte del leader iraniano Ali Khamenei.