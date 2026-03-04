Guerra Iran, Mattarella riceve Meloni e Crosetto al Quirinale

Al Quirinale il Capo dello Stato ha incontrato la premier e il ministro della Difesa per parlare della situazione in Medio Oriente. Durante il colloquio riservato, Crosetto avrebbe presentato al Capo dello Stato uno scenario drammatico in rapido deterioramento, definendolo "il momento più difficile degli ultimi decenni"

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricevuto al Quirinale la premier Giorgia Meloni e il ministro della Difesa Guido Crosetto per parlare della situazione in Medio Oriente ( GUERRA IRAN - GLI AGGIORNAMENTI ) e delle relative scelte del governo in una situazione di crisi. Durante il colloquio riservato, durato circa mezz'ora e convocato in un clima di preoccupazione per un possibile allargamento del conflitto, Crosetto avrebbe presentato al Capo dello Stato uno scenario drammatico in rapido deterioramento, definendolo "il momento più difficile degli ultimi decenni". Diversi i dossier sul tavolo: dall’ipotesi di invio dei sistemi di difesa aerea Samp-T ai Paesi del Golfo, al possibile dispiegamento di unità navali italiane verso Cipro, Paese membro dell’Unione europea colpito dall’Iran nel corso della controffensiva.

L'incontro al Quirinale

L'incontro al Quirinale si è svolto a seguito del primo contatto diretto tra il governo e Washington dall'inizio del conflitto in Iran: una telefonata fra il ministro degli Esteri Antonio Tajani e il segretario di Stato Marco Rubio. Durante la riunione, Crosetto avrebbe presentato a Mattarella il quadro tecnico attuale, i possibili scenari e i rischi per l'Europa. La premier ha invece delineato le valutazioni del governo, anche sulla richiesta di aiuti arrivata da Emirati, Qatar e Kuwait, colpiti dalla reazione militare dell'Iran all'offensiva di Usa e Israele.

Il vertice di Palazzo Chigi

Prima della convocazione del presidente della Repubblica, Meloni ha convocato un nuovo vertice di governo, con i vicepremier Tajani e Matteo Salvini, Crosetto, il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, i sottosegretari Alfredo Mantovano e Giovanbattista Fazzolari, e i vertici dell'Intelligence. Come si legge in una nota di Palazzo Chigi, il vertice è stato "dedicato all'analisi degli sviluppi della crisi in Medio Oriente e alle relative implicazioni economiche". Nel confronto a Palazzo Chigi si sarebbe fatto anche il punto sulle basi militari Usa come Camp Darby e Aviano, su cui servirebbe un'autorizzazione per il sorvolo del territorio italiano prima di azioni di guerra, quelle a gestione comune e quelle Nato sulla penisola. Tra i temi affrontati anche le scorte di missili balistici iraniani (considerate in fase di assottigliamento), i rischi di terrorismo, gli impatti economici del conflitto. Sugli aiuti ai Paesi del Golfo dovrebbe focalizzarsi in particolare la risoluzione di maggioranza, delineata dagli uffici del ministero della Difesa, come riferiscono fonti parlamentari.