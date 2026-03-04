Caso Epstein, la Commissione della Camera convoca Pam Bondi

Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Caso Epstein, la Commissione della Camera Usa convoca Pam Bondi

Mondo
©Getty

La procuratrice generale è finita al centro di critiche bipartisan per aver limitato la pubblicazione dei file legati allo scandalo del finanziere pedofilo

ascolta articolo

La commissione di Vigilanza della Camera del Congresso degli Stati Uniti ha deciso di convocare la procuratrice generale Pam Bondi, per testimoniare sul caso Epstein. La risoluzione, presentata dalla deputata repubblicana Nancy Mace, è passata per 24-19. Tutti i democratici hanno votato a favore. Assieme a loro, cinque deputati repubblicani: Michael Cloud, Tim Burchett, Scott Perry, Lauren Boebert e la stessa Mace. 

Perchè Bondi deve testimoniare

Bondi è finita al centro di critiche bipartisan per aver limitato la pubblicazione dei file legati allo scandalo del finanziere pedofilo Jeffrey Epstein, morto in carcere nel 2019. Mentre nel resto del mondo si aprono indagini sulle persone legate alla rete di sfruttamento sessuale di ragazze minorenni, negli Stati Uniti non à stato, al momento, avviato nessun procedimento nei riguardi delle decine di persone citate in più di tre milioni di file. 

Approfondimento

Caso Epstein, Howard Lutnick sarà interrogato da Commissione

FOTOGALLERY

Ansa/Sky TG24

1/6
Mondo

Epstein files, chi ne sta pagando le conseguenze?

Dal Regno Unito agli Stati Uniti, dagli Emirati alla Norvegia. Avvocati, imprenditori, politici. Sono molti i personaggi di alto profilo che hanno dovuto dimettersi dalla loro carica o che si sono ritirati a vita privata per i rapporti che hanno avuto con il finanziere pedofilo. Anche di questo si è parlato nella puntata di 'Numeri' del 19 febbraio

Vai alla Fotogallery

Mondo: Ultime notizie

Iran, nuovi raid su Teheran. Trump: "Siamo posizione di forza" LIVE

live Mondo

"Tra non molto avremo il controllo dello spazio aereo iraniano" ha deto il presidente Donald...

Nave gasiera russa esplode in Mediterraneo. Mosca: opera Kiev. LIVE

live Mondo

Una nave cisterna russa per il trasporto di gas, la Arctic Metagaz, è stata attaccata nel...

Caso Epstein, la Commissione della Camera convoca Pam Bondi

Mondo

La procuratrice generale è finita al centro di critiche bipartisan per aver limitato la...

Trump: "Iran fuori controllo, ci avrebbe attaccati. Andremo avanti"

Mondo

Teheran "avrebbe usato le sue armi contro di noi se avessimo aspettato ancora", ha spiegato il...

Guerra Iran, Mattarella riceve Meloni e Crosetto al Quirinale

Mondo

Al Quirinale il Capo dello Stato ha incontrato la premier e il ministro della Difesa per parlare...

Mondo: I più letti