Caso Epstein, la Commissione della Camera convoca Pam Bondi

La procuratrice generale è finita al centro di critiche bipartisan per aver limitato la pubblicazione dei file legati allo scandalo del finanziere pedofilo
La commissione di Vigilanza della Camera del Congresso degli Stati Uniti ha deciso di convocare la procuratrice generale Pam Bondi, per testimoniare sul caso Epstein. La risoluzione, presentata dalla deputata repubblicana Nancy Mace, è passata per 24-19. Tutti i democratici hanno votato a favore. Assieme a loro, cinque deputati repubblicani: Michael Cloud, Tim Burchett, Scott Perry, Lauren Boebert e la stessa Mace.
Perchè Bondi deve testimoniare
Bondi è finita al centro di critiche bipartisan per aver limitato la pubblicazione dei file legati allo scandalo del finanziere pedofilo Jeffrey Epstein, morto in carcere nel 2019. Mentre nel resto del mondo si aprono indagini sulle persone legate alla rete di sfruttamento sessuale di ragazze minorenni, negli Stati Uniti non à stato, al momento, avviato nessun procedimento nei riguardi delle decine di persone citate in più di tre milioni di file.
