Caso Epstein, Howard Lutnick sarà interrogato da Commissione

Mondo

Il segretario al Commercio di Donald Trump ha accettato di parlare alla Vigilanza. Dopo aver ripetutamente smentito contatti, nelle scorse settimaneè stato costretto ad ammettere di aver visitato l'isola del finanziere pedofilo

Howard Lutnick, il segretario al Commercio di Donald Trump, ha accettato di comparire volontariamente davanti alla commissione vigilanza della Camera nell'ambito dell'indagine sul caso Jeffrey Epstein. Lo ha annunciato il presidente, il repubblicano James Comer. Dopo aver ripetutamente smentito contatti e essersi detto disgustato dal finanziere pedofilo, nelle scorse settimane Lutnick è stato costretto ad ammettere di aver visitato l'isola di Epstein e di averlo sentito in alcuni casi per partecipare a delle raccolte di fondi, una per Hillary Clinton candidata alla Casa Bianca. 

Mondo

Epstein files, chi ne sta pagando le conseguenze?

Dal Regno Unito agli Stati Uniti, dagli Emirati alla Norvegia. Avvocati, imprenditori, politici. Sono molti i personaggi di alto profilo che hanno dovuto dimettersi dalla loro carica o che si sono ritirati a vita privata per i rapporti che hanno avuto con il finanziere pedofilo. Anche di questo si è parlato nella puntata di 'Numeri' del 19 febbraio

