L'amministrazione trumpiana vorrebbe stampare una nuova banconota da 250 dollari con il ritratto del presidente repubblicano. Lo riporta il Washington Post, spiegando che l'iniziativa starebbe incontrando resistenze per motivi legali e procedurali. L'attuale normativa consentirebbe infatti di raffigurare sulle banconote solo persone decedute.

È stata presentata una legge per superare la normativa attuale

Gli alleati di Trump al Congresso hanno presentato una proposta di legge per fare un'eccezione all'attuale normativa federale, che vieta la stampa di banconote con volti di persone viventi. L'iniziativa, promossa da due alti funzionari del Tesoro, è attualmente al vaglio dell'ufficio competente che, stando alle dichiarazioni del Dipartimento del Tesoro, "sta conducendo un'adeguata attività di pianificazione e verifica".