Usa, Trump vuole una banconota da 250 dollari con il suo volto ma la legge lo impedisceMondo
L'attuale legge federale stabilisce che sulle banconote americane si possano raffigurare solo persone decedute. Gli alleati del presidente al Congresso hanno presentato una nuova legge per permetterne la stampa in vista del 250° anniversario della nazione
L'amministrazione trumpiana vorrebbe stampare una nuova banconota da 250 dollari con il ritratto del presidente repubblicano. Lo riporta il Washington Post, spiegando che l'iniziativa starebbe incontrando resistenze per motivi legali e procedurali. L'attuale normativa consentirebbe infatti di raffigurare sulle banconote solo persone decedute.
È stata presentata una legge per superare la normativa attuale
Gli alleati di Trump al Congresso hanno presentato una proposta di legge per fare un'eccezione all'attuale normativa federale, che vieta la stampa di banconote con volti di persone viventi. L'iniziativa, promossa da due alti funzionari del Tesoro, è attualmente al vaglio dell'ufficio competente che, stando alle dichiarazioni del Dipartimento del Tesoro, "sta conducendo un'adeguata attività di pianificazione e verifica".
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La firma di Trump apparirà sulle banconote per il 250° anniversario
I bozzetti della banconota da 250 dollari non sono ancora pubblici, ma il Bureau of Engraving and Printing (BEP), un'agenzia del Dipartimento del Tesoro che si occupa dello sviluppo e della produzione della valuta statunitense, ha richiesto i progetti. Intanto, il portavoce del Tesoro ha diffuso un comunicato in cui si afferma che "qualora questo mandato legislativo venisse convertito in legge, il BEP si sta muovendo proattivamente per produrre una banconota commemorativa da 250 dollari che celebrerà degnamente il 250° anniversario della nostra grande nazione". La firma del presidente americano dovrebbe comunque apparire sulle banconote statunitensi in vista delle celebrazioni per l'anniversario della nazione.