Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Lo speciale di Sky TG24 sull'attacco in Iran
Arrow-link
Arrow-link

Trump: "Iran fuori controllo, ci avrebbe attaccati. Andremo avanti con forza"

Mondo
©Getty

Teheran "avrebbe usato le sue armi contro di noi se avessimo aspettato ancora", ha spiegato il presidente americano in serata durante un evento alla Casa Bianca: "Se non avessimo colpito entro due settimane, avrebbero avuto un'arma nucleare". Insieme a Israele, gli Stati Uniti continueranno quindi "ad avanzare" contro la Repubblica islamica

ascolta articolo

"Continueremo ad andare avanti con la nostra forza. Su una scala da uno a 10 con la guerra in Iran stiamo facendo 15. Abbiamo l'esercito più forte del mondo". Ad assicurarlo è il presidente americano Donald Trump, in merito all'operazione militare contro la Repubblica islamica iniziata, con Israele, il 28 febbraio (TUTTE LE NEWS LIVE SUL CONFLITTO). "Per anni abbiamo tollerato l’Iran, ma non avremmo dovuto farlo. È uno Stato fuori controllo e avrebbero usato le loro armi contro di noi se avessimo aspettato ancora. Se non avessimo colpito entro due settimane, avrebbero avuto un'arma nucleare. Stanno attaccando i Paesi vicini, in alcuni casi i loro alleati, o quelli che erano i loro alleati non molto tempo fa", ha aggiunto il tycoon durante una tavola rotonda alla Casa Bianca sull'impegno della sua amministrazione a tutela dei contribuenti per i prezzi dell'energia.

"La leadership iraniana sta svanendo"

Il presidente Usa ha poi evidenziato come la leadership iraniana stia "rapidamente svanendo", dopo l'eliminazione delle figure politiche principali. Gli Stati Uniti continueranno quindi "ad avanzare" contro l'Iran insieme a Israele: "Siamo in una posizione molto forte".

Leggi anche

L’Iran ieri e oggi, la storia del Paese attaccato da Usa e Israele
FOTOGALLERY

©Getty

1/12
Mondo

Attacco Usa-Israele all'Iran, le immagini delle esplosioni a Teheran

Israele e gli Stati Uniti hanno lanciato un 'attacco preventivo' contro l'Iran, colpendo Teheran. Diverse esplosioni sono state registrate anche in altre città iraniane. Trump ha ribadito l'intenzione di 'difendere gli americani', di 'distruggere i missili iraniani' e 'assicurarci che l'Iran non abbia il nucleare'. Dichiarato lo stato di emergenza in Israele. Scatta la risposta di Teheran: due ondate di missili nel nord di Israele

Vai alla Fotogallery

Mondo: Ultime notizie

Iran, missile balistico abbattuto da difesa Nato sulla Turchia. LIVE

live Mondo

Intercettato un missile balistico diretto verso territorio Nato in Turchia. Secondo fonti...

Nave gasiera russa esplode in Mediterraneo. Mosca: opera Kiev. LIVE

live Mondo

Una nave cisterna russa per il trasporto di gas, la Arctic Metagaz, è stata attaccata nel...

Bloccata a Dubai con diabete tipo 1: “Insulina è scarsa, devo tornare"

Giulia Mengolini

Missile dall’Iran verso la Turchia, cos’è successo e le reazioni

Mondo

Il conflitto che da giorni vede contrapposti Stati Uniti e Israele da una parte, e Iran...

Iran, la nave affondata dagli Usa era gioiello della marina di Teheran

Mondo

La Iris Dena era un cacciatorpediniere di classe Moudge lungo 94 metri che dislocava 1.500...

Mondo: I più letti