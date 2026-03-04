Teheran "avrebbe usato le sue armi contro di noi se avessimo aspettato ancora", ha spiegato il presidente americano in serata durante un evento alla Casa Bianca: "Se non avessimo colpito entro due settimane, avrebbero avuto un'arma nucleare". Insieme a Israele, gli Stati Uniti continueranno quindi "ad avanzare" contro la Repubblica islamica

"Continueremo ad andare avanti con la nostra forza. Su una scala da uno a 10 con la guerra in Iran stiamo facendo 15. Abbiamo l'esercito più forte del mondo". Ad assicurarlo è il presidente americano Donald Trump, in merito all'operazione militare contro la Repubblica islamica iniziata, con Israele, il 28 febbraio (TUTTE LE NEWS LIVE SUL CONFLITTO). "Per anni abbiamo tollerato l’Iran, ma non avremmo dovuto farlo. È uno Stato fuori controllo e avrebbero usato le loro armi contro di noi se avessimo aspettato ancora. Se non avessimo colpito entro due settimane, avrebbero avuto un'arma nucleare. Stanno attaccando i Paesi vicini, in alcuni casi i loro alleati, o quelli che erano i loro alleati non molto tempo fa", ha aggiunto il tycoon durante una tavola rotonda alla Casa Bianca sull'impegno della sua amministrazione a tutela dei contribuenti per i prezzi dell'energia.