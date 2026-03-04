Un comunicato del ministero della Difesa turco ha fatto sapere che "un missile balistico, lanciato dall'Iran e individuato mentre si dirigeva verso lo spazio aereo turco dopo aver attraversato lo spazio aereo iracheno e siriano, è stato prontamente intercettato e neutralizzato dagli elementi di difesa aerea e missilistica della Nato schierati nel Mediterraneo orientale". Il comunicato aggiunge che "è stato stabilito che l'ordigno caduto nel distretto di Dörtyol, nella provincia di Hatay, apparteneva a un munizionamento antiaereo che ha intercettato la minaccia in volo. Non si sono verificate vittime o feriti nell'incidente".

Leggi anche: Il racconto dell’attacco Usa-Israele all’Iran minuto per minuto: cos’è successo

La traiettoria del missile - Sky TG24