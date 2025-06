Basi Usa in Italia ed Europa, dove sono e che ruolo hanno

Le basi americani ospitate in Italia potrebbero giocare un ruolo strategico soprattutto per quanto riguarda i rifornimenti. Sono oltre 12mila i militari Usa che vivono attualmente in decine di installazioni concesse alle forze armate Usa sul suolo italiano. Tra le più importanti ci sono Solbiate Olona e Ghedi, in Lombardia, che dal 2007 rifornisce il 52esimo Fighter Wing dell’aeronautica militare a stelle e strisce. Nel Nord Est sono operative la caserma Ederle di Vicenza, la base Nato di Motta di Livenza, sempre in Veneto, e Aviano, in Friuli-Venezia Giulia, sede del 31esimo Fighter Wing. Nel Centro Italia rientrano Camp Darby, in Toscana, che funge da deposito di missili, ordigni e munizioni e Gaeta, nel Lazio, porto d’attracco concesso alla Marina americana. Mentre al Sud spicca Sigonella, in Sicilia, principale hub dell’aviazione in appoggio alla Sesta flotta di stanza nel Mediterraneo.

Per approfondire: Iran-Israele, Crosetto: forte preoccupazione per evoluzione crisi