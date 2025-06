Attacco Usa in Iran, cosa sono i bombardieri B-2 delle forze americane

Ispirato a due modelli, il Northrop N-9M (primo volo 27 dicembre 1942) e al sovietico M-67 LK (entrato in servizio nel 1957), il B-2 nacque da un progetto segreto noto inizialmente come High Altitude Penetrating Bomber (Hapb, “Bombardiere da penetrazione ad alta quota”); venne poi identificato come Advanced Technology Bomber (Atb, "Bombardiere tecnologicamente avanzato") e infine assunse la denominazione di B-2 Spirit. Introdotto nel 1997, il B-2 Spirit ha debuttato in combattimento nel 1999 durante l’Operazione Allied Force in Kosovo, volando direttamente dalla base di Whiteman in Missouri. Ha poi partecipato a missioni in Afghanistan e più recentemente ha operato dalla base di Diego Garcia per colpire obiettivi in Yemen