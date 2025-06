Attacco Usa all'Iran, da Guterres a Starmer: le reazioni nel mondo

Anche il premier britannico Keir Starmer ha commentato il blitz statunitense: "Il programma nucleare iraniano rappresenta una grave minaccia per la sicurezza internazionale. All'Iran non potrà mai essere permesso di sviluppare un'arma nucleare e gli Stati Uniti hanno preso provvedimenti per attenuare tale minaccia", ha detto. "La situazione in Medio Oriente rimane instabile e la stabilità nella regione è una priorità. Invitiamo l'Iran a tornare al tavolo dei negoziati e a raggiungere una soluzione diplomatica per porre fine a questa crisi", ha concluso. Come scrive Sky News, il Regno Unito non è stato coinvolto negli attacchi: "Secondo quanto appreso, gli Stati Uniti non hanno utilizzato alcuna struttura militare britannica, né hanno ricevuto alcun supporto da risorse militari britanniche durante i loro attacchi contro l'Iran", riferisce la testata britannica.

Per approfondire: Il discorso integrale alla nazione da parte di Trump. VIDEO