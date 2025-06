Medio Oriente, dove si trovano basi Usa, a rischio dopo attacco a Iran

Gli Stati Uniti hanno una presenza militare pluridecennale in Medio Oriente, regione cruciale per la produzione di petrolio. Secondo il Council on Foreign Relations, gli Usa gestiscono un'ampia rete di siti militari, sia permanenti che temporanei, in almeno 19 località. Di queste, otto sono basi permanenti, dislocate in Bahrein, Egitto, Iraq, Giordania, Kuwait, Qatar, Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti.

