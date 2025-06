Attacco Usa a Iran, quali sono i siti nucleari colpiti e cosa sappiamo

Introduzione

Non rispettando quella che sembrava una scadenza ben determinata per negoziare con Teheran, ovvero due settimane, Donald Trump ha deciso di sferrare un attacco a sorpresa contro tre siti nucleari in Iran."Questo è un momento storico per gli Stati Uniti d'America, Israele e il mondo" ha scritto il presidente americano su Truth. "Adesso è iniziata la guerra", si legge in tutta risposta sull'account X dei Guardiani della Rivoluzione iraniana. "Ogni cittadino americano, o militare, nella regione è ora un legittimo obiettivo" afferma anche la tv di Stato iraniana. Minacce a cui si sono aggiunte quelle degli Houthi, alleati di Teheran. Il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, ha espresso preoccupazione per una "pericolosa escalation in una regione già sull'orlo del baratro". (LE NEWS IN DIRETTA SULL'ATTACCO USA ALL'IRAN)