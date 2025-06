Guerra Israele-Iran, attacco Usa a tre siti nucleari iraniani. DIRETTA

Gli Stati Uniti scendono in guerra al fianco di Israele contro l'Iran. Mentre in Italia erano da poco passate le 2 del mattino di domenica 22 giugno, il presidente americano Donald Trump ha pubblicato sul social Truth il seguente post: "Abbiamo completato con successo il nostro attacco a tre siti nucleari in Iran, inclusi Fordow, Tanaz ed Esfahan".

Trump a ringraziato " i "grandi guerrieri americani" e ha detto che "'ora è il momento per la pace". "Questo - le sue parole - è un momento storico per gli Stati Uniti d'America, Israele e il mondo". Alle 4 del mattino, ora italiana, Trump è apparso alla Casa Bianca e ha aggiunto: "Se la pace non arriverà rapidamente, attaccheremo gli altri obiettivi con precisione, velocità e abilità".

"Adesso è iniziata la guerra", hanno scritto i Guardiani della Rivoluzione iraniani su X. Uno dei leader Houthi dello Yemen, Hazam al-Assad, ha minacciato gli Stati Uniti scrivendo su X: "Washington affronterà le conseguenze". Israele è stata avvisata del raid prima dell'attacco, così come è avvenuto per lo speaker della Camera Usa e per il leader del Senato.