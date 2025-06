Iran-Israele, Crosetto: forte preoccupazione per evoluzione crisi

"Si apre una crisi molto più ampia, la cui evoluzione desta forte preoccupazione. È ragionevole attendersi, da parte dell'Iran, una risposta molto più forte, che potrebbe non limitarsi al solo teatro regionale e coinvolgere obiettivi americani e interessi occidentali in aree sensibili del globo", afferma in una nota il ministro della Difesa.

"I raid aerei condotti nella notte dagli Stati Uniti contro tre siti iraniani di arricchimento dell'uranio - localizzati nei pressi di Natanz, Arak e Fordow - rappresentano un cambiamento radicale dello scenario strategico in Medio Oriente (IL LIVEBLOG). Si apre una crisi molto più ampia, la cui evoluzione desta forte preoccupazione. È ragionevole attendersi, da parte dell'Iran, una risposta molto più forte, che potrebbe non limitarsi al solo teatro regionale e coinvolgere obiettivi americani e interessi occidentali in aree sensibili del globo". Lo afferma in una nota il ministro della Difesa, Guido Crosetto, che aggiunge:

"Pur non essendo coinvolta nell'azione militare, l'Italia condivide la necessità di impedire all'Iran di acquisire un'arma nucleare. Un simile sviluppo rappresenterebbe un punto di non ritorno, destabilizzando l'intero Medio Oriente e aggravando il quadro della sicurezza globale. La non proliferazione nucleare resta un pilastro essenziale dell'ordine internazionale. Qualsiasi tentativo di comprometterne i principi deve essere affrontato con lucidità, fermezza e coerenza, nel pieno rispetto del diritto internazionale".