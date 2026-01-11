Israele è in stato di massima allerta per la possibilità di un intervento degli Stati Uniti in Iran. Il regime degli ayatollah sta affrontando le più grandi proteste antigovernative degli ultimi anni. Il presidente Donald Trump ha ripetutamente minacciato di intervenire negli ultimi giorni e ha messo in guardia i governanti iraniani dall'uso della forza contro i manifestanti. Trump ha dichiarato che gli Stati Uniti sono "pronti ad aiutare". Le fonti, presenti alle consultazioni sulla sicurezza israeliana nel fine settimana, non hanno fornito dettagli su cosa significhi concretamente lo stato di massima allerta di Israele. Israele e Iran hanno combattuto una guerra di 12 giorni a giugno, in cui gli Stati Uniti si sono uniti a Israele lanciando attacchi aerei.