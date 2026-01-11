Proteste Iran, regime spara su folla: "Pile di corpi". Trump: "Pronti ad aiutare". LIVE
Pugno di ferro del regime in Iran che spara sulle proteste e minaccia i manifestanti, scesi in piazza per il quattordicesimo giorno consecutivo, con la pena di morte. Il numero delle vittime, secondo le ong, è salito ad almeno 65 ma si teme un bilancio molto più pesante. Ci sarebbero "pile di corpi" in sacchi neri. Mentre prosegue il blackout di internet imposto dalle autorità, gli ospedali sono "sopraffatti" dai feriti. Trump: "Pronti ad aiutare i manifestanti che lottano per la libertà"
Il regista Panahi denuncia: 'Repressione sfacciata'. Il Wsj riferisce di 'discussioni preliminari' su un possibile attacco Usa in Iran, che tuttavia non sarebbe imminente. Virale sui social la protesta delle iraniane all'estero che si filmano mentre accendono sigarette da un'immagine in fiamme di Khamenei.
Israele in stato di massima allerta per possibile intervento Usa in Iran
Israele è in stato di massima allerta per la possibilità di un intervento degli Stati Uniti in Iran. Il regime degli ayatollah sta affrontando le più grandi proteste antigovernative degli ultimi anni. Il presidente Donald Trump ha ripetutamente minacciato di intervenire negli ultimi giorni e ha messo in guardia i governanti iraniani dall'uso della forza contro i manifestanti. Trump ha dichiarato che gli Stati Uniti sono "pronti ad aiutare". Le fonti, presenti alle consultazioni sulla sicurezza israeliana nel fine settimana, non hanno fornito dettagli su cosa significhi concretamente lo stato di massima allerta di Israele. Israele e Iran hanno combattuto una guerra di 12 giorni a giugno, in cui gli Stati Uniti si sono uniti a Israele lanciando attacchi aerei.
Media iraniani: "Arrestati 200 capibanda delle proteste"
I media hanno riferito che almeno 200 "capibanda delle rivolte" sono stati arrestati. Nei loro rifugi è stato inoltre scoperto un "considerevole arsenale di armi". Lo riporta il network iraniano Press Tv citando 'agenzia di stampa semi-ufficiale Tasnim secondo cui gli arrestati avevano legami con gruppi terroristici.
Rubio e Netanyahu a colloquio sulla situazione in Iran
Notte di proteste in Iran, prosegue il blackout di internet
Nella notte di sabato, gli slogan antigovernativi hanno riempito le strade della capitale iraniana Teheran, mentre i manifestanti incitavano al più grande movimento contro la repubblica islamica degli ultimi tre anni, nonostante una repressione forte sotto la copertura di un blackout di Internet, secondo quanto riporta Afp. L'Iran ha attribuito agli Stati Uniti la responsabilità delle manifestazioni scoppiate due settimane fa nella capitale a causa delle difficoltà economiche e da allora alimentate in tutto il paese con richieste di estromissione delle autorità religiose. I gruppi per i diritti umani hanno segnalato decine di morti e, sabato, hanno espresso preoccupazione per l'intensificazione della repressione da parte delle autorità. Poche informazioni filtrano dopo il blocco di Internet, con i monitor NetBlocks che mostrano una connettività praticamente nulla da giovedì. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato che il suo Paese era "pronto ad aiutare" il movimento, dopo aver avvertito che l'Iran era in "grossi guai" per i suoi sforzi nel reprimere le proteste.
