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Lo speciale di Sky TG24 sulla guerra in Iran
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Guerra Iran, attacco all'ambasciata Usa a Baghdad. Colpita isola di Kharg. LIVE

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©Getty

Un giornalista della France Presse ha visto del fumo nero levarsi sul complesso diplomatico nel cuore della capitale irachena. "L'Iran è completamente sconfitto e vuole un accordo - ma non un accordo che io accetterò" scrive il presidente degli Stati Uniti su Truth aggiungendo che "i media delle fake news odiano riportare i successi che l'esercito statunitense ha ottenuto contro l'Iran". Ieri Consiglio Supremo di Difesa riunito al Quirinale

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Gli Usa hanno preso di mira la strategica isola iraniana di Kharg, distruggendo esclusivamente i suoi obiettivi militari. Poco prima di salire a bordo dell'Air Force One diretto verso la Florida, Donald Trump ha annunciato su Truth che gli Usa avevano sferrato pesanti attacchi aerei contro l'isola, risparmiando le infrastrutture vitali attraverso cui transita il 90% circa di tutto il greggio iraniano. Una mossa mirata a fare pressione su Teheran affinché non interferisca con il traffico marittimo attraverso lo Stretto di Hormuz. Immediata la replica dell'Iran che ha minacciato di "ridurre in cenere" le infrastrutture petrolifere legate agli Usa in Medio Oriente. L'Italia “non partecipa alla guerra” ed esprime “preoccupazione per lo scenario di crisi” determinato dal conflitto in Medio Oriente “con gravi effetti destabilizzanti”. Queste le conclusioni del Consiglio Supremo di Difesa riunito ieri al Quirinale. Nel documento finale si sottolinea che “il Parlamento si è già espresso” sugli aiuti richiesti dai Paesi del Golfo e che un uso delle basi Usa al di fuori degli accordi vigenti “sarà sottoposto al Parlamento”.

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Iran: "Ridurremo in cenere" infrastrutture petrolifere legate a Usa

L'esercito iraniano ha promesso di "ridurre in cenere" le infrastrutture petrolifere ed energetiche legate agli Stati Uniti in Medio Oriente, in risposta alla minaccia di Donald Trump di attaccare l'isola di Kharg. "Tutte le installazioni petrolifere, economiche ed energetiche appartenenti alle compagnie della regione che sono in parte di proprietà degli Usa o che collaborano con gli Usa - ha detto ai media di Teheran il portavoce del quartier generale di Khatam al-Anbiya, affiliato alle Guardie della rivoluzione - saranno immediatamente distrutte e ridotte in cenere". 

Attacco con drone contro l'ambasciata Usa a Baghdad

Un attacco con drone ha colpito l'ambasciata statunitense a Baghdad. Lo ha reso noto un alto responsabile della sicurezza irachena. Un giornalista della France Presse ha visto del fumo nero levarsi sul complesso diplomatico nel cuore della capitale irachena. Un altro responsabile della sicurezza ha confermato l'attacco che si è verificato in seguito a numerose esplosioni avvertite nella notte e che hanno causato anche la morte di due persone. 

Trump: "L'Iran è stato completamente sconfitto"

"L'Iran è completamente sconfitto e vuole un accordo - ma non un accordo che io accetterò". Lo annuncia il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, su Truth aggiungendo che "i media delle fake news odiano riportare i successi che l'esercito statunitense ha ottenuto contro l'Iran". 

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Guerra Iran, Trump: "Colpita isola di Kharg"

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