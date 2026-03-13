Offerte Sky
Guerra Iran, aereo cisterna Usa si schianta in Iraq: morti 4 militari americani

Mondo

A darne l'annuncio è stato il Comando Centrale degli Stati Uniti in un post sui social, precisando che a causare la perdita del velivolo non sarebbe stato "fuoco nemico o amico". Nell'incidente, avvenuto "nello spazio aereo amico durante l'Operazione Epic Fury", sono morti quattro dei sei membri totali dell'equipaggio

Un aereo cisterna statunitense KC-135 si è schiantato nell'Iraq occidentale, causando la morte di quattro dei sei membri totali dell'equipaggio. A darne l'annuncio è stato il Comando Centrale degli Stati Uniti in un post sui social, precisando che a causare la perdita del velivolo non sarebbe stato "fuoco nemico o amico". Nell'incidente, avvenuto "nello spazio aereo amico durante l'Operazione Epic Fury", sono stati coinvolti due velivoli. Come riferisce ancora la nota, "uno dei due aerei è precipitato in Iraq occidentale, mentre il secondo è atterrato in sicurezza". Nel frattempo, proseguono le operazioni di soccorso, mentre si indaga sulle circostanze dell'incidente (GUERRA IN IRAN - IL LIVEBLOG).

