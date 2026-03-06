Offerte Sky
L'utilizzo dei droni da parte dell'Iran

Iran, la strategia dei droni di Teheran: il confronto con Usa, Cina e Ucraina

Mondo fotogallery
8 foto
Ipa e SkyTG24

Negli ultimi giorni sono stati migliaia i droni che Teheran ha lanciato verso i Paesi vicini dove sono presenti soldati statunitensi. Ma quale strategia c'è dietro a questa scelta? Anche di questo si è parlato nella puntata Numeri, di SkyTG24, andata in onda il 5 marzo 2026

