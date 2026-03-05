Il mese di marzo si preannuncia ancora una volta come ricco di novità per il mondo dell’auto. Sono infatti diversi i modelli attesi al debutto sul mercato ma anche il ritorno di alcune vetture in veste rinnovata, così come gli annunci a sorpresa che potrebbero arrivare dalle case automobilistiche.
- La prima elettrica del marchio di Martorell si evolve. Debutto in anteprima mondiale a marzo per la nuova Cupra Born, con un nuovo stile dentro e fuori l’abitacolo e una powertrain ottimizzata.
- A marzo riapriranno gli ordini per Alfa Romeo Giulia e Stelvio Quadrifoglio, le versioni più performanti della berlina e del Suv del Biscione, con il V6 in grado di erogare 520 CV
- Il primo modello ad essere basato sulla Neue Klasse è pronto ad arrivare su strada. BMW iX3 rappresenta un salto nel futuro per il marchio di Monaco di Baviera, con un’autonomia in elettrico che sulle versioni top di gamma può arrivare fino a 800 km.
- Si prepara al debutto su strada anche la nuova Porsche Cayenne elettrica, versione alla spina del suv più grande nella gamma di Zuffenhausen. Tra le novità più interessanti anche la predisposizione per la ricarica a induzione
- La terza generazione di Mazda CX-5 è pronta ad affacciarsi sul mercato. Design rinnovato, dimensioni maggiorate e uno stile ancor più accattivante. Prezzo a partire da 35.900 euro.
- Dal 1994 al 2026. Toyota RAV4 continua il suo percorso di rinnovamento e dopo oltre 15 milioni di esemplari venduti in tutto il mondo è pronta a raccogliere nuove sfide. Arriverà su strada con motori full hybrid e plug-in hybrid.