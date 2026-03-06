L’isola con una delle più alte densità di auto d’Europa prova una strada radicale. Il governo offre fino a 25 mila euro ai giovani che rinunciano alla patente per cinque anni. Un incentivo pensato per ridurre traffico e veicoli privati ma che apre un dibattito su mobilità e cultura dell’auto.

Nelle isole dove lo spazio è poco e le auto sono troppe, anche le politiche di mobilità diventano esperimenti. Malta ha scelto una strada che non ha precedenti nel panorama europeo. Pagare i cittadini per non guidare, riducendo il numero di patenti attive e, di conseguenza, il parco circolante su un territorio dove la congestione stradale è ormai parte della quotidianità. Per convincere i giovani a lasciare l’auto in garage il governo ha messo sul tavolo un incentivo da 25 mila euro, distribuito nell’arco di cinque anni.

Il progetto per ridurre le auto sull’isola

Il piano si chiama Driving Licence Surrender Scheme ed è rivolto ai giovani fino a 30 anni residenti nell’arcipelago da almeno sette anni. Un requisito pensato per evitare un uso opportunistico dell’incentivo e per concentrarsi sulla fascia di popolazione che più spesso entra per la prima volta nel mondo dell’automobile. Per partecipare è necessario possedere una patente di categoria B da almeno dodici mesi e non aver mai subito sospensioni o revoche. Una volta accettata la domanda il documento viene consegnato alle autorità e il titolare perde il diritto di guidare per l’intero periodo previsto. Il contributo non arriva in un’unica soluzione ma viene distribuito in cinque rate annuali da 5 mila euro. L’accesso avviene secondo l’ordine di presentazione delle domande e nei limiti del budget disponibile, circa 5 milioni di euro l’anno. In pratica il programma può coinvolgere al massimo un migliaio di giovani alla volta. L’obiettivo è ridurre la pressione delle auto private su una rete viaria che, complice la crescita demografica e turistica, fatica a reggere i flussi quotidiani.