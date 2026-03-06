Motodays 2026, il programma dell'evento a Roma

Dal 6 all’8 marzo la Fiera di Roma ospita la quattordicesima edizione di Motodays. Oltre venticinque marchi rappresentati, diciotto brand impegnati nelle prove dinamiche e un programma che intreccia mercato, formazione e spettacolo con particolare attenzione ai giovani motociclisti
La stagione delle due ruote prende il via dalla Capitale. Dal 6 all’8 marzo Motodays torna negli spazi della Fiera di Roma con la quattordicesima edizione e si conferma uno degli appuntamenti più rilevanti del calendario motociclistico nazionale ed europeo. L’evento si colloca all’inizio dell’anno motociclistico e rappresenta un punto di incontro tra industria, pubblico e operatori del settore. Il contesto della capitale contribuisce a rafforzare il ruolo della manifestazione. “Motodays non è soltanto una fiera motociclistica. È una piattaforma strategica collocata nel primo mercato urbano d’Europa per volumi di veicoli immatricolati. Roma offre un contesto unico e Fiera Roma mette a disposizione infrastrutture, spazi integrati e aree esterne che consentono prove dinamiche in piena sicurezza. In un momento delicato per il mercato europeo Motodays riafferma la propria storia e la capacità di essere un acceleratore reale per l’industria e per la community motociclistica. È da qui che parte la stagione”, afferma Fabio Casasoli, amministratore unico di Fiera Roma.
Oltre venticinque marchi e diciotto brand in prova
L’edizione 2026 riunisce oltre venticinque marchi distribuiti nei padiglioni 2, 3, 4, 5 e 6 della Fiera di Roma insieme alle ampie aree esterne dedicate alle prove su strada e ai percorsi off road. Diciotto brand saranno coinvolti direttamente nelle attività di test ride, uno degli elementi centrali dell’esperienza offerta ai visitatori. Tra i protagonisti figurano Honda, Ducati e Yamaha. Honda sarà presente con un intero padiglione dedicato alle novità della casa giapponese. Ducati porterà una flotta di venticinque moto tra esposizione e prove dinamiche mentre Yamaha conferma una presenza articolata con attività su strada dedicate al pubblico.
Non mancheranno Triumph, Moto Guzzi, Aprilia e Kawasaki. Insieme a questi marchi saranno presenti Royal Enfield, Zontes, Indian, Polaris, Peugeot e SYM oltre ad altri protagonisti del mercato italiano. CF Moto e Voge parteciperanno attraverso la rete dei concessionari mentre Talaria animerà il Padiglione 3 con un’arena dedicata alla mobilità elettrica.
Giovani rider al centro del progetto
Uno degli obiettivi dell’edizione 2026 riguarda il coinvolgimento delle nuove generazioni. Il progetto Young Riders You’re Welcome si traduce in un programma pensato per avvicinare i giovani al mondo della moto attraverso formazione ed esperienze di guida. All’interno della manifestazione è prevista un’area dedicata ai modelli Ohvale con la Young Academy e la partecipazione del pilota Simone Corsi. Il programma comprende anche l’arena Talaria Ride Life dedicata all’elettrico, un corso di guida sicura riservato agli under trenta e una giornata di edutainment che coinvolgerà oltre tremila studenti insieme a Polizia Stradale, Federazione Motociclistica Italiana, Automobile Club d’Italia, Agenzia per la Mobilità e Dekra.
Il ruolo della Federazione Motociclistica Italiana
Tra i protagonisti istituzionali della manifestazione figura la Federazione Motociclistica Italiana. L’organizzazione federale partecipa con attività dedicate alla formazione e alla promozione della cultura motociclistica con corsi di guida, momenti di educazione stradale, competizioni e incontri istituzionali. L’obiettivo è ampliare la base degli appassionati e favorire l’ingresso di nuovi motociclisti in un territorio che rappresenta un bacino di pubblico molto ampio. Il centro e sud Italia costituiscono infatti una delle aree più dinamiche per diffusione e passione verso le due ruote.
Croce Rossa Italiana
La manifestazione dedica spazio anche alle attività di prevenzione. La Croce Rossa Italiana sarà presente con iniziative rivolte soprattutto ai giovani motociclisti attraverso strumenti che simulano lo stato di ebbrezza e permettono di comprendere i rischi della guida in condizioni alterate. Nel corso della manifestazione verranno inoltre illustrate tecniche di primo soccorso, manovre salvavita e attività legate alla donazione del sangue con il supporto del Corpo Militare Volontario della Croce Rossa Italiana.
Premio Moto Europa a Motodays 2026
Il palco centrale del Padiglione 4 ospiterà alcuni dei momenti più significativi della manifestazione. Sabato 7 marzo è prevista la consegna del Premio Moto Europa, riconoscimento promosso dall’Unione Italiana Giornalisti Automotive che premia la moto più interessante per il mercato dell’Unione Europea. La scelta finale avverrà tra cinque modelli finalisti esposti in fiera attraverso il voto del pubblico e di una giuria composta da giornalisti specializzati. Un meccanismo che mette in relazione appassionati e professionisti dell’informazione automobilistica.
3° Award Fiamma e Laura
Sempre sul palco si terrà la terza edizione degli Award Fiamma e Laura, dedicati alle professioniste del motociclismo. Il premio ricorda Laura Melidoni e Fiammetta La Guidara e nasce dalla collaborazione tra Motodays, Moto Sprint e In Moto con l’obiettivo di valorizzare il contributo femminile nel settore.
Esercito Italiano a Motodays
Tra le presenze istituzionali figura anche l’Esercito Italiano che presenterà un percorso espositivo tra storia e innovazione. Lo stand raccoglierà motociclette storiche provenienti dal Museo della Motorizzazione Militare insieme alle celebri Cagiva utilizzate nei reparti operativi. Accanto ai modelli storici saranno esposti mezzi di ultima generazione tra moto elettriche, quad e Light Tactical All Terrain Vehicles impiegati dalle Forze Speciali. Il pubblico potrà sperimentare simulatori di guida motociclistica e di pilotaggio dell’elicottero Mangusta oltre a interagire con il cane robot Q Ugv denominato Cesare.
Off road, gaming e cultura motociclistica
Il programma comprende anche la Massenzio Battle nell’area pista Nord dedicata all’off road insieme alle demo ride su strada e su sterrato. Accanto alle attività dinamiche sono previste aree gaming e il Creative Lab. Tra gli spazi più evocativi figura Classic in Roma che quest’anno celebra anche gli ottanta anni della Vespa con un percorso dedicato alla storia di uno dei simboli più riconoscibili della mobilità italiana.
Motodays 2026, date e costo biglietti
Motodays 2026 si svolgerà alla Fiera di Roma con ingresso da viale Alexandre Gustave Eiffel. La manifestazione aprirà venerdì 6 marzo dalle 9 alle 19, proseguirà sabato 7 marzo dalle 9 alle 20 e si concluderà domenica 8 marzo dalle 9 alle 18. Quanto costa il biglietto di Motodays 2026? In prevendita online su Vivaticket 17,50 euro diritti di prevendita inclusi, 18 euro in cassa, 9 euro per i ragazzi dai 7 ai 12 anni compiuti e gratuito per i bambini fino ai 6 anni compiuti.