Motodays 2026, il programma dell'evento a Roma

Dal 6 all’8 marzo la Fiera di Roma ospita la quattordicesima edizione di Motodays. Oltre venticinque marchi rappresentati, diciotto brand impegnati nelle prove dinamiche e un programma che intreccia mercato, formazione e spettacolo con particolare attenzione ai giovani motociclisti

La stagione delle due ruote prende il via dalla Capitale. Dal 6 all’8 marzo Motodays torna negli spazi della Fiera di Roma con la quattordicesima edizione e si conferma uno degli appuntamenti più rilevanti del calendario motociclistico nazionale ed europeo. L’evento si colloca all’inizio dell’anno motociclistico e rappresenta un punto di incontro tra industria, pubblico e operatori del settore. Il contesto della capitale contribuisce a rafforzare il ruolo della manifestazione. “Motodays non è soltanto una fiera motociclistica. È una piattaforma strategica collocata nel primo mercato urbano d’Europa per volumi di veicoli immatricolati. Roma offre un contesto unico e Fiera Roma mette a disposizione infrastrutture, spazi integrati e aree esterne che consentono prove dinamiche in piena sicurezza. In un momento delicato per il mercato europeo Motodays riafferma la propria storia e la capacità di essere un acceleratore reale per l’industria e per la community motociclistica. È da qui che parte la stagione”, afferma Fabio Casasoli, amministratore unico di Fiera Roma.

Oltre venticinque marchi e diciotto brand in prova

L’edizione 2026 riunisce oltre venticinque marchi distribuiti nei padiglioni 2, 3, 4, 5 e 6 della Fiera di Roma insieme alle ampie aree esterne dedicate alle prove su strada e ai percorsi off road. Diciotto brand saranno coinvolti direttamente nelle attività di test ride, uno degli elementi centrali dell’esperienza offerta ai visitatori. Tra i protagonisti figurano Honda, Ducati e Yamaha. Honda sarà presente con un intero padiglione dedicato alle novità della casa giapponese. Ducati porterà una flotta di venticinque moto tra esposizione e prove dinamiche mentre Yamaha conferma una presenza articolata con attività su strada dedicate al pubblico.

Non mancheranno Triumph, Moto Guzzi, Aprilia e Kawasaki. Insieme a questi marchi saranno presenti Royal Enfield, Zontes, Indian, Polaris, Peugeot e SYM oltre ad altri protagonisti del mercato italiano. CF Moto e Voge parteciperanno attraverso la rete dei concessionari mentre Talaria animerà il Padiglione 3 con un’arena dedicata alla mobilità elettrica.