Il test drive della versione con elettrificazione leggera del modello tedesco, con le impressioni di guida e tutti i dettagli su listino e offerta per la declinazione Hybrid di questa terza generazione di uno dei best seller della Stella, pronta ad affiancare sul mercato italiano la variante full electric

Dopo l’elettrico è tempo di ibrido per la nuova Mercedes CLA. La gamma dell’ultima generazione della berlina della Stella si completa con l’arrivo delle motorizzazioni mild-hybrid che affiancheranno proprio le EV nell’offerta di questo modello.

Dimensioni e design A livello stilistico di fatto non cambia nulla, con la sola griglia frontale a differenziare la versione a batteria da quella con l’elettrificazione leggera. Nessuna differenza anche per quel che riguarda le dimensioni che rimangono invariate: 4,72 metri la lunghezza e 2,79 metri il passo, con la larghezza a 1,86 metri e l’altezza che invece si ferma a 1,47 metri. Il bagagliaio ha invece una capacità di carico di 460 litri. Approfondimento Auto dell'anno, Mercedes-Benz CLA è la Car of the Year 2026

Interni e tecnologie di Mercedes CLA ibrida A bordo ritroviamo una plancia altamente tecnologica che può ospitare fino a tre schermi grazie all’MBUX Superscreen opzionale. L’infotainment si basa sulla nuova interfaccia multimediale MB. OS della Stella che integra anche l’intelligenza artificiale di Chat GPT e Gemini sfruttando al massimo l’integrazione con le suite Microsoft e Google. Nel dettaglio, il quadro strumenti misura 10,25’’ con display touch da 14’’ e lo schermo aggiuntivo opzionale per il passeggero anteriore. Approfondimento Mercedes Classe S, la nuova ammiraglia che celebra i 140 anni

Powertrain mild-hybrid Il segreto della nuova Mercedes CLA Hybrid però è il propulsore quattro cilindri turbo 1.5 a ciclo Miller, dalle dimensioni altamente compatte, al punto da poter rientrare nello stesso spazio che sull’elettrica ospita il vano di carico anteriore. Questo motore fa parte della famiglia FAME, Family Modular Engines ed è caratterizzato da un basamento interamente in alluminio e Nanoslide che invece rivestono i cilindri. L’unità termica lavora insieme alla tecnologia. 48V, con un motore elettrico da 22 kW e una batteria da 1,3 kWh. Il tutto abbinato al cambio elettrificato doppia frizione a 8 rapporti. Approfondimento Mercedes-Benz Vans chiude l’anno in crescita: tante novità per il 2026

La gamma dei motori La line-up include tre livelli di potenza, da 136 CV e 200 Nm, 163 CV e 250 Nm e 190 CV e 300 Nm di coppia, le versioni CLA 180, 200 e 220, con queste ultime due che sono disponibili anche con la trazione integrale 4Matic. La versione mild-hybrid può viaggiare in modalità ibrida su tutte e otto le marce, con la possibilità di veleggiare fino a 100 km/h e di recuperare energia in rilascio e frenata fino a 25 kW. Approfondimento Mercedes CLA elettrica, la sfida di autonomia sul GRA di Roma

Come va Mercedes CLA Hybrid, la prova su strada Per la nostra prova su strada nuova Mercedes CLA Hybrid abbiamo avuto modo di guidare da Roma verso il circuito di Vallelunga e ritorno, con tratti sia urbani che a scorrimento veloce. A bordo regna il confort, in particolare quello acustico con una buona insonorizzazione. La posizione di guida è comoda e si sta bene anche da passeggeri. Il volante offre un ottimo feeling e le sospensioni attenuano bene le irregolarità del fondo stradale. Il sistema di rigenerazione, unito all’aerodinamica garantiscono anche efficienza, mantenendo contenuti i consumi pur senza avere troppa cura dello stile di guida. Unico neo, qualche ronzio di troppo da parte del motore a velocità più elevate. Approfondimento Mercedes Amg-Gt: un successo nel mondo e in Italia