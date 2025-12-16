Mercedes-Benz Vans chiude l’anno in crescita: tante novità per il 2026

La divisione specializzata della Stella fa +25% a novembre e si prepara a introdurre nuovi modelli nell’anno in cui festeggerà 130 anni di storia. Al debutto la piattaforma elettrica VAN.EA e la world première delle nuove VLE e VLS

Una Stella che brilla nel segmento dei Van. Il 2025 sorride a Mercedes-Benz che si avvia verso la fine dell’anno con un importante consolidamento per quel che riguarda i numeri dei suoi mezzi commerciali e in particolare per il trasporto persone. La casa automobilistica tedesca ha infatti fatto registrare 10.768 unità immatricolate a fine novembre, con una proiezione di leggera crescita rispetto al 2024.

A sostenere il miglioramento delle performance sul mercato è stato proprio il segmento dei mid-size Van, che ha visto un incremento del 25% rispetto a quanto fatto registrare nell’anno precedente. “Il 2025 è stato un anno all’insegna del consolidamento degli ottimi numeri registrati nel 2024 - spiega Dario Albano, Managing Director di Mercedes-Benz Vans Italia - Un risultato che ci proietta con entusiasmo verso il 2026, con nuove, importanti opportunità che si profilano all’orizzonte. Entriamo in una nuova era del mondo Van e già dal prossimo anno vedremo il debutto della nuova piattaforma VAN.EA, realizzata per i veicoli elettrici di ultima generazione. Un pianale su cui nasceranno la VLE e la VLS, un affascinante ‘luxury van’ con cui inauguriamo un segmento assolutamente inedito, nella fascia più elevata del mercato”. Approfondimento Mercedes Cla elettrica, sfida di autonomia su GRA di Roma

Il marchio tedesco ha rafforzato la sua posizione sul mercato anche con la gamma full electric, grazie a 886 immatricolazioni che valgono un +148% rispetto all’anno precedente. Merito anche di eSprinter, versione BEV dell’iconico furgone che da solo ha fatto registrare 494 unità a fine novembre proprio nell’anno in cui questo modello ha festeggiato i 30 anni di storia. Nel complesso il best seller della Stella ha fatto registrare 4.643 unità immatricolate nell’YTD novembre 2025. Approfondimento Mercedes CLA elettrica, sfida di autonomia sul GRA di Roma

Non solo nuove immatricolazioni però ma anche un importante apporto per quel che riguarda l’usato. Da questo punto di vista Mercedes ha rafforzato i numeri del 2024, con 800 passaggi di proprietà che di fatto confermano la fiducia della clientela nel second-hand. E come sempre rimane altissima anche l’attenzione verso chi acquista, con un customer services sempre più attento e che trova nell’interlocutore finale un alto tasso di soddisfazione pari a 4,6 su 5,0, e oltre 58.000 telai serviti alla fine di ottobre.