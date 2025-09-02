Esplora tutte le offerte Sky
Smart elettrica, ecco la nuova #2: in vendita in Europa dal 2026

Auto

La Fortwo tornerà alla fine del prossimo anno. Sarà solo elettrica, disegnata dalla Mercedes e prodotta in Cina

Torna la Smart, quella vera. Elettrica sì, ma a due posti. La citycar che ha rivoluzionato la mobilità urbana si chiamerà Smart #2, sarà prodotta in Cina e arriverà in Europa alla fine del 2026. Progettata dal team di design Mercedes-Benz, la vettura presenterà nuove soluzioni tecnologiche per il segmento inaugurato 27 anni fa dalla Smart Fortwo originale.

Il progetto

"Il modello a due posti completamente elettrico combinerà soluzioni tecnologiche intelligenti e al contempo evolverà le qualità fondamentali dell'icona originale smart fortwo. "La conferma del nostro "progetto: due" e l'imminente lancio della Smart #2 segnano un momento fondamentale per il marchio smart a livello globale", afferma l’amministratore delegato di Smart Europa Dirk Adelmann. "La Smart #2 darà forma a una nuova era dell'automobilismo urbano individuale, soprattutto nelle classiche smart city come Roma o Parigi. La decisione arriva al momento giusto, poiché beneficiamo dei rispettivi punti di forza dei nostri principali azionisti Mercedes-Benz e Geely e godiamo di un forte sostegno da parte di nuovi investitori, insieme al successo del lancio sul mercato della Smart #5. La nuova Smart #2 diventerà un'aggiunta unica ma autentica al nostro portfolio di prodotti completamente elettrici smart in Europa", conclude Adelmann.

