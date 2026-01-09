Fiat Qubo L, la nuova familiare presentata al Salone di Bruxelles

Il modello rilancia il segmento delle multispazio con una vattura pensata per le famiglie, spaziosa e sotto i 25 mila euro. Disponibile in due lunghezze, offre cinque o sette posti e un abitacolo modulabile con ampio vano di carico e 27 portaoggetti. La gamma comprende motori diesel, benzina ed elettrico, con tre allestimenti e cinque colori

In un mercato sempre più orientato verso Suv e crossover, anche le multispazio si preparano a tornare protagoniste. Stellantis ha rilanciato questo tipo di vetture con la nuova Fiat Qubo L, presentata al Salone di Bruxelles dopo il debutto della concept Citroën Elo. Si tratta di una vettura pensata per le giovani famiglie in cerca di un’auto molto spaziosa, con bassi costi d’esercizio e un prezzo contenuto. La Qubo L sarà disponibile anche in versione a sette posti e arriverà nelle concessionarie ad aprile, con prezzi che partiranno sotto i 25 mila euro.

Due taglie e configurazioni fino a sette posti



La Qubo L verrà proposta in due configurazioni. La versione più compatta, lunga 4,40 metri, offre cinque posti. Quella più grande, con una lunghezza di 4,75 metri, è invece omologata per sette passeggeri. Nella variante a passo lungo, la seconda fila è composta da tre sedili indipendenti e regolabili, mentre la terza fila prevede due sedute estraibili, da utilizzare solo quando serve più capacità per i passeggeri. La Qubo L punta molto sulla versatilità interna. Abbattendo anche lo schienale del sedile anteriore del passeggero, il vano di carico può raggiungere fino a tre metri di lunghezza. Nell’abitacolo sono presenti 27 vani portaoggetti, distribuiti in modo da sfruttare ogni spazio disponibile. Tra gli elementi di serie sono presenti il tetto di vetro Magic Top e il portellone posteriore con lunotto apribile Magic Window, pensati per consentire un accesso più semplice ai vari vani presenti nell’auto, dal baule ai portaoggetti.

Torna il diesel, ma c'è anche benzina o elettrica



Derivando da un veicolo commerciale, la Qubo L è proposta anche con un motore diesel. Nello specifico, si tratta di un quattro cilindri 1.5 turbodiesel proposto nelle versioni da 100 o 130 CV. La variante da 100 CV può essere abbinata sia al cambio manuale sia all’automatico, mentre quella da 130 CV è disponibile esclusivamente con trasmissione automatica. Accanto al diesel, la gamma comprende anche un motore benzina da 110 cavalli. Per la versione a cinque posti è prevista inoltre una variante elettrica da 136 cavalli. Sono tre i livelli di allestimento disponibili: Pop, Icon e La Prima, abbinati ai colori Bianco Gelato, Blu Riviera, Nero Cinema, (Red) e Verde Foresta.