Il 9 gennaio si aprirà la 102esima edizione del Motor Show belga, grande partecipazione da parte del gruppo Stellantis che presenterà anche due anteprime mondiali. Alla kermesse verrà annunciata anche l’auto vincitrice del Car of the Year, porte aperte ai visitatori fino al 18 gennaio con tante novità da ammirare dal vivo

Tutto pronto per l’apertura del 102° Salone dell’Auto di Bruxelles. Il Motor Show belga è il primo appuntamento del nuovo anno, se si esclude il CES di Las Vegas che negli anni ha ampliato i suoi orizzonti anche all’automotive, dedicato al settore delle quattro ruote e dopo la scomparsa del Salone di Ginevra questo appuntamento è diventato sempre più centrale per marchi automobilistici, addetti ai lavori ma anche per il grande pubblico.

Si inizia il 9 gennaio Il Salone di Bruxelles 2026 aprirà i battenti il 9 gennaio, con la prima parte del giorno dedicata alla stampa e poi l'apertura dei cancelli al pubblico dalle 19 alle 23. Nel giorno di apertura verrà proclamata anche la vincitrice del Car of the Year: le 7 finaliste dell'Auto dell'Anno sono Citroen C5 Aircross, Dacia Bigster, Fiat Grande Panda, Kia EV4, Mercedes CLA, Renault 4 e Skoda Elroq e alla kermesse belga verrà svelato il modello che raccoglierà il testimone di Renault 5/Alpine A290 che aveva ricevuto il premio nel 2025.

Il gruppo Stellantis Forte la presenza del gruppo Stellantis, che parteciperà al Salone di Bruxelles con quasi tuti i suoi marchi. Saranno infatti presenti Opel, Peugeot, Citroen, DS, Jeep, Lancia ma anche Leapmotor e Alfa Romeo. Proprio Opel e Peugeot saranno sotto i riflettori con il debutto in anteprima mondiale della nuova Astra e della nuova 408 mentre Citroen mostrerà davanti al grande pubblico la concept ELO, realizzata con la collaborazione tecnica anche di Decathlon.

Il Salone di Bruxelles si terrà al Bruxelles Expo e sarà aperto dalle 10 alle 19 sino al 18 gennaio, giorno conclusivo. Le eccezioni agli orari di apertura sono per la giornata di apertura del 9 gennaio (19-23) e per il 16 gennaio (10.00 - 20.00). Il costo del biglietto, acquistabile online, è di 15 euro per gli adulti, 12 euro per i gruppi e 7,5 euro per i bambini da 10 a 15 anni (da 0 a 10 anni ingresso gratuito).