Il marchio giapponese ha diffuso le informazioni riguardanti il listino e le versioni disponibili dei due modelli a ruote alte: la sesta generazione di RAV4 partirà da una base di 45.200 euro e sarà disponibile con motorizzazione full hybrid o plug-in hybrid mentre il MY2026 di CH-R è disponibile da un prezzo di 35.700 euro

Toyota RAV4 e CH-R rappresentano due dei modelli di maggior successo all’interno della gamma della casa automobilistica giapponese. Per quel che riguarda il primo, si tratta di un vero e proprio best seller, in vendita dal 1994 e forte di oltre 15 milioni di esemplari venduti a livello globale in cinque generazioni alle quali di recente si è aggiunta la sesta, svelata negli ultimi mesi del 2025. Per quel che riguarda CH-R invece per quest’anno si tratta di un aggiornamento prettamente legato agli allestimenti, con piccole novità stilistiche.

Motori di Toyota RAV4 La nuova Toyota RAV4 arriverà nelle prossime settimane sul mercato italiano. Gli ordini sono già aperti, con la gamma che comprenderà due motorizzazioni, la full hybrid da 183 o 191 CV con trazione integrale (che in realtà è già nelle concessionarie) e la variante plug-in hybrid da 268 CV oppure da 304 CV con trazione integrale. La PHEV, grazie alla batteria da 22,7 kWh, garantirà un’autonomia in full electric di 100 km. Approfondimento Toyota, nominato il nuovo Ceo

Prezzo e allestimenti di RAV4 Gli allestimenti della nuova RAV4 sono l’entry level, Icon, Premium e la versione GR Sport. Il prezzo di partenza è di 45.200 euro e si arriva fino a 55.700 euro per la top di gamma con cerchi da 20’’ e dettagli GR fuori e dentro l’abitacolo. Approfondimento Nuova Toyota Corolla Cross, due versioni full hybrid

I nuovi motori di Toyota CH-R Per quel che riguarda Toyota CH-R 2026, sono disponibili le motorizzazioni Hybrid 140, con il 1.8 benzina elettrificato da 140 CV di potenza complessiva e la plug-in hybrid 220 che invece ha una powertrain che ha un output complessivo di 223 CV. In questo caso la percorrenza in elettrico si attesta sui 66 km. Approfondimento Toyota leader mondiale di vendite nel 2025, malgrado i dazi Usa