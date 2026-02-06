Toyota, nominato il nuovo Ceo

Toyota ha annunciato che l'attuale direttore finanziario Kenta Kon succederà a Koji Sato nel ruolo di amministratore delegato dal primo aprile. Sato assumerà il ruolo di vice presidente e chief industry officer, nuova carica istituita per guidare le trasformazioni strategiche del settore. Sato si dimetterà dopo soli tre anni e nel nuovo ruolo si concentrerà sulle questioni generali del settore, mentre Kon sarà responsabile della gestione interna. La ristrutturazione mira ad accelerare i processi decisionali per rispondere meglio ai profondi cambiamenti del settore. Sato ha preso il timone del colosso giapponese nell'aprile 2023, prendendo il posto del nipote del fondatore, Akio Toyoda. Sotto la sua guida, Toyota ha mantenuto la sua attenzione sui propulsori ibridi, una strategia che inizialmente ha dato i suoi frutti, alla luce del calo di entusiasmo per i veicoli elettrici, garantendo vendite record. Il prezzo delle azioni Toyota, dividendi inclusi, è aumentato del 111%. Tuttavia, l'azienda ha recentemente perso quote di mercato in regioni come il Sud-Est asiatico a favore di concorrenti cinesi come BYD. L'analista James Hong di Macquarie ha parlato di un "cambio di regime". Mentre Sato è più concentrato sullo sviluppo dei prodotti, Kon vanta una maggiore esperienza in ambito finanziario. È considerato la forza trainante dell'accordo con Toyota Industries. Il cambio al vertice è stato annunciato contemporaneamente ai risultati finanziari del terzo trimestre. Grazie alla debolezza dello yen e alle misure di riduzione dei costi, Toyota ha rivisto al rialzo le sue previsioni di profitto per l'esercizio fiscale in corso (che si concluderà a marzo). L'utile operativo dovrebbe ora raggiungere i 3,8 trilioni di yen (20,5 miliardi di euro). In precedenza, l'azienda aveva previsto 3,4 trilioni di yen.