Nel 2026 il mercato italiano dell’auto continua a puntare sulle diverse forme di elettrificazione. Mild hybrid, full hybrid e plug-in hybrid convivono nei listini dei costruttori e si rivolgono a esigenze differenti. Tra le novità dell’anno compaiono citycar ibride, suv compatti e modelli con autonomie elettriche sempre più ampie
Differenze tra auto ibride
Nel linguaggio dell’automobile la parola ibrido racchiude tecnologie diverse che condividono la presenza di un motore termico affiancato da uno o più motori elettrici. A cambiare è il ruolo dell’energia elettrica nel funzionamento della vettura.
Le mild hybrid rappresentano la soluzione più semplice. L’elettrificazione interviene soprattutto nelle fasi di accelerazione e nelle ripartenze e consente di migliorare l’efficienza complessiva del motore termico senza modificare le abitudini di utilizzo dell’auto.
Le full hybrid utilizzano un sistema più complesso che permette alla vettura di muoversi anche in modalità elettrica per brevi tratti. Questo avviene soprattutto nel traffico urbano e nelle manovre a bassa velocità. La batteria si ricarica automaticamente durante la guida grazie al recupero di energia.
Le plug-in hybrid introducono batterie di capacità maggiore e la possibilità di ricaricare l’auto collegandola alla rete elettrica. Nei tragitti quotidiani questo consente di viaggiare per diversi chilometri senza utilizzare il motore termico. Su queste tre architetture si sviluppa gran parte delle novità che arriveranno nelle concessionarie italiane nel corso del 2026.
Auto Full hybrid 2026
Tra i modelli più attesi c’è la Toyota Aygo X Hybrid, una citycar che porta la tecnologia full hybrid nel segmento delle vetture urbane. Il sistema deriva dall’architettura già utilizzata sulla Yaris e consente alla piccola crossover di muoversi spesso in modalità elettrica nel traffico cittadino, riducendo consumi ed emissioni. Accanto ai costruttori già radicati nel mercato italiano arrivano anche nuovi marchi. Tra questi Jaecoo 7 monta un sistema ibrido pensato per offrire percorrenze contenute e una gestione automatica dell’energia durante la guida.
Auto Mild hybrid 2026
Nel 2026 tra le auto mild hybrid più rilevanti per il mercato compaiono alcune novità di grande diffusione. Una di queste è la nuova Volkswagen T-Roc. Il suv compatto continua a rappresentare uno dei modelli più venduti del marchio nel nostro Paese e la nuova generazione arriva con motori benzina elettrificati abbinati al cambio DSG. Un’altra novità riguarda la Mercedes-Benz CLA di nuova generazione. La berlina compatta della casa tedesca debutta con una gamma che comprende anche motorizzazioni ibride basate su un nuovo motore quattro cilindri da 1,5 litri disponibile con diversi livelli di potenza. Le versioni elettrificate affiancano quelle completamente elettriche e rappresentano una parte significativa dell’offerta destinata anche al mercato italiano.
Auto Plug-in hybrid 2026
Tra le novità plug-in hybrid attese nel 2026 c’è la nuova Toyota RAV4 phev. Arrivata alla sesta generazione, introduce per la prima volta la versione plug-in anche in abbinamento alla trazione anteriore, con una potenza di sistema di 268 cavalli, mentre quella a quattro ruote motrici potrà contare su 304 cavalli. La batteria da 22,7 kWh della Rav4 plug-in permette di muoversi fino a 100 km in modalità elettrica. Nello stesso segmento rientra anche la nuova Jeep Compass Plug-in Hybrid; spinta dal 1.6 quattro cilindri abbinato alla componente elettrica per un totale di 225 cv e 92 chilometri a zero emissioni grazie alla batteria da 17,9 kWh con ricarica a 7 kWh in alternata. Tra i nuovi marchi presenti nel mercato italiano compare anche la Omoda 7 SHS-P. Il suv utilizza un sistema plug-in battezzato super hybrid con batteria da circa 18 kWh e punta su autonomie elettriche elevate e percorrenze complessive molto ampie.
